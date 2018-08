Un reportage de Guillaume Dumont

Les Devils Ghost MC ont été fondés par Salvatore Cazzetta, considéré par nos sources policières comme l’un des membres les plus influents des Hells Angels au Québec.

Plusieurs opérations policières ont mené à des saisies d’armes à feu et de drogue dans les locaux du groupe de motards par le passé, dans la région de Montréal et en Estrie, notamment.

Selon nos sources, l’arrivée des Devils Ghost MC en Outaouais signale la volonté des Hells Angels d’assurer leur emprise sur la région, territoire laissé vacant après le départ des Red Devils MC, désormais confinés à la rive ontarienne.

Les informations obtenues par Radio-Canada indiquent que les Devils Ghost MC ne possèdent toutefois pas de local officiel en Outaouais pour l’instant.

En plus de l’Outaouais, ce groupe de motards compte des sections à Sherbrooke, au nord de Montréal et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Emblèmes de deux groupes présents en Outaouais Photo : Radio-Canada

Plus encore, deux groupes de motards sympathisants des Hells Angels ont aussi fait leur apparition en Outaouais : The Devil’s Call MC, basé à Gatineau, et les Marginal MC Outaouais. Appuyer les Hells Angels n’est pas illégal et porter leur emblème non plus.

Un premier party « MC » en Outaouais

Le 15 septembre aura lieu une fête du Club MC de Gatineau Photo : Radio-Canada

Radio-Canada a appris qu’une première rencontre réunissant les groupes Devil’s Call MC et les Marginal MC se tiendra le 15 septembre au Resto-Bar La Tasca de Gatineau. Une annonce en ce sens a été publiée sur Facebook.

Le gérant du restaurant où se tiendra l’événement a refusé de nous accorder une entrevue et a déclaré qu’il s’agit d’un événement privé.

La boutique Rush Gatineau vend des billets de l’événement et sera sur place pour vendre des vêtements.

On n’a pas à commencer à enquêter sur les gens qui nous invitent. Joey Richer, propriétaire de la succursale Rush Gatineau

Nous, c’est simple. Chaque client ou personne qui fréquente notre magasin peut toujours nous proposer de participer à des événements , explique le propriétaire de la succursale Rush Gatineau, Joey Richer.

Si l’événement est dans notre public ou nos clients cibles, c’est sûr qu’on va se présenter à l’événement, surtout si l’événement touche nos clients, si c’est des motos, des sports extrêmes, etc. , ajoute-t-il.

Des signes révélateurs

Deux signes indiquent le statut de ces trois groupes dans le monde des motards, selon les policiers.

Tout d’abord, les trois groupes portent les lettres MC qui signifient motorcycle club . Pour obtenir l'autorisation de porter une veste avec les lettres MC au Québec, il faut désormais recevoir l'approbation des Hells Angels, d’après nos sources.

Ce sont tous des groupes qui ont été autorisés par les Hells Angels du Québec à obtenir un statut officiel. Sylvain Tremblay, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et spécialiste du crime organisé

Tous ces nouveaux groupes de motards portent des insignes et des vêtements support 81 qui révèlent leur appui aux Hells Angels. Le 8 représente la huitième lettre de l’alphabet - H - et le 1 le - A -.

The Devil’s Call MC et les Marginal MC Outaouais arborent aussi une épinglette Support T-R 81 . Selon nos sources policières, ce signe distinctif capté sur ces photos montre leur affiliation au chapitre des Hells Angels de Trois-Rivières.

De nouveaux groupes font leur apparition en Outaouais. Photo : Radio-Canada

Deux chapitres des Hells Angels ont la mainmise sur le territoire de l’Outaouais, révèlent nos sources policières. La section South contrôle une partie de l’est de l’Outaouais, tandis que celle de Trois-Rivières supervise plus particulièrement Gatineau.

Des nouveaux groupes de motards pour brouiller les cartes

D’après nos sources policières, les Hells Angels brouillent les cartes de leurs groupes sympathisants et de leurs club-écoles en y intégrant des membres criminalisés et de simples amateurs de moto.

Ce qu’ils ont fait les Hells dernièrement, c’est qu’ils ont créé plusieurs petits groupes, avec une hiérarchie, un peu comme la mafia italienne. Guy Ryan, inspecteur à la retraite, SPVM

C’est parsemé, il y a beaucoup de gens autour d’eux et ça rend de plus en plus difficile de trouver des éléments de preuve , précise l’inspecteur retraité.

D’après les policiers, les Hells Angels louent désormais les territoires qu’ils contrôlent à des club-écoles et ceux-ci perçoivent ensuite un loyer et des taxes sur les profits des ventes de stupéfiants, au lieu de vendre la drogue eux-mêmes.

C’est pour créer des barrières de protection. Les membres en règle peuvent ainsi s’éloigner de ce qui peut leur permettre d’être incriminés dans une enquête de longue haleine , analyse l’enquêteur à la retraite Sylvain Tremblay.

D’après Guy Ryan, les Hells Angels ont appris de leurs erreurs, depuis l’opération Sharqc, ce qui vient compliquer les nouvelles enquêtes policières.