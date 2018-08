Le directeur de l'organisation Trump est le troisième individu à obtenir ainsi l'immunité, après David Pecker et Dylan Howard, soit le patron du National Enquirer et un de ses subordonnés, pour avoir fourni aux procureurs des informations sur Michael Cohen et le président américain Donald Trump.

M. Weisselberg a été appelé à témoigner en juin dans le cadre de cet enquête. À noter que son nom ne figure pas dans les documents d’accusation.

L’année dernière, M. Weisselberg avait demandé à l’organisation Trump de rembourser M. Cohen, qui, en octobre 2016, avait versé 130 000 dollars à Stormy Daniels en échange de son silence.

Stormy Daniels de son vrai nom, Stephanie Clifford, est une actrice de films pornographiques qui affirmait avoir eu des relations sexuelles avec M. Trump dix ans plus tôt.

L'actrice pornographique ne sera pas accusée, a fait savoir la police. Photo : Reuters/Mike Blake

Un proche de M. Weisselberg a déclaré que ce dernier ne savait pas que l’argent était destiné à payer Mme Clifford.

En 2016, Michael Cohen a mentionné le nom du directeur financier dans un enregistrement audio dans lequel il évoque des paiements pour Karen McDougal, une mannequin qui dit elle aussi avoir eu une liaison avec Trump.

Dans l’enregistrement, que les enquêteurs fédéraux ont passé en revue, M. Cohen a déclaré qu’il créerait une société pour effectuer le paiement. « Je me suis entretenu avec Allen Weisselberg sur la façon de régler le problème », avait-il ajouté avant que M. Trump ne l’interrompe.

Allen Weisselberg a été pendant des décennies le vice-président exécutif et directeur financier de l'organisation Trump.

Après son élection, Donald Trump a confié le contrôle de ses actifs financiers et de ses intérêts commerciaux à ses deux fils et à M. Weisselberg.

Deux autres personnes immunisées

Un peu plus tôt ce matin, on apprenait que David Pecker, PDG du groupe de presse AMI qui publie le journal à scandales National Enquirer et Dylan Howard, le directeur du contenu de la société, ont également obtenu l'immunité des procureurs fédéraux.

Le journal avait acheté l'exclusivité du récit de l'une des deux femmes, la playmate Karen McDougal, pour 150 000 $, sans pour autant la publier, avant que Michael Cohen et Donald Trump discutent de l'éventualité de lui racheter l'histoire, par crainte qu'elle ne tombe dans d'autres mains que celles de M. Pecker.

Mardi, Michael Cohen a plaidé coupable devant un juge fédéral de Manhattan pour fraude fiscale et bancaire et pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales.

Il a alors reconnu avoir versé 130 000 $ et 150 000 $ à l'actrice porno Stormy Daniels et à la playmate Karen McDougal en échange de leur silence. Ces liaisons supposées remontent au milieu des années 2000.