1. La forêt canadienne brûle de plus en plus

L'ampleur de la destruction dans la région de Fort McMurray à la suite des feux de forêt de mai 2016. Photo : La Presse canadienne/Jason Franson

Les feux de forêt défraient les manchettes chaque été, mais l'ampleur et l'intensité des brasiers des dernières années fait craindre le pire. Est-ce la nouvelle norme, comme l'a suggéré le premier ministre de la Colombie-Britannique? Ces importants incendies sont-ils en augmentation? Plusieurs experts suggèrent que oui.

Par Djavan Habel-Thurton

2. De grandes marques veulent habiller les personnes handicapées

Les personnes en situation de handicap doivent très souvent faire des adaptations sur leurs vêtements. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Des géants de l'industrie du vêtement se lancent dans le marché des vêtements adaptés pour les personnes vivant avec un handicap, suscitant des espoirs pour l'offre plutôt rare pour ceux qui ont besoin de linge adapté à leurs besoins.

Par Jean-Philippe Guilbault

3. Les propos de Maxime Bernier trouvent échos en Ontario

Maxime Bernier lors de l'annonce de son départ du Parti conservateur. Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Les positions de Maxime Bernier sur l'immigration, la diversité et les valeurs canadiennes semblent trouver des échos dans plusieurs régions du pays. Surtout dans de petits groupes très actifs sur les médias sociaux, mais aussi dans la population en général.

Par Christian Noël

4. L’hypnose qui soigne

La psychologue Clarisse Defer, du service de radio-oncologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, en pleine séance d'hypnose avec son patient Parnell Pierre. Photo : Radio-Canada/Jean-François Bouthillette

C'est une pratique encore marginale dans le milieu de la santé, chez nous. Mais l'hypnose permet aux soignants d'aider leurs patients à ressentir moins de douleur. La science, d'ailleurs, comprend de plus en plus précisément ce qui explique ces succès.

Par Jean-François Bouthillette

5. Des outils pédagogiques pour montrer la partie cachée du clitoris

Léna Gauthier-Paquette, chargée de projet en sexologie à l'organisme L'Anonyme, utilise depuis un an le clitoris en 3D lors d'ateliers d'éducation sexuelle en milieu scolaire. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Alors que Québec soutient que l'éducation sexuelle reviendra dans les écoles dès la rentrée scolaire, le clitoris n'est toujours pas au programme du ministère de l'Éducation. Des organismes tentent toutefois de rendre justice à cet organe qui est souvent ignoré ou mal représenté dans les manuels scolaires.

Par Anouk Lebel

6. Utiliser Pac-Man pour décortiquer l’intelligence artificielle

Le jeu vidéo « Pac-Man » des années 80 Photo : Getty Images/ilbusca

L'intelligence artificielle peut résoudre bien des problèmes, mais on ne sait pas toujours comment elle s'y prend. Des chercheurs se sont tournés vers des jeux vidéo des années 80 pour mieux comprendre son fonctionnement.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

7. Fumée et feux de forêt : des effets à long terme sur la santé?

La fumée des feux de forêt nuit à la qualité de l'air à Vancouver et dans plusieurs régions de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

En raison des changements climatiques, la fréquence des feux de forêt doit croître; elle touchera ainsi davantage de zones densément peuplées, comme c'est le cas actuellement en Colombie-Britannique. Les chercheurs craignent qu'une exposition répétée à la fumée ne crée des troubles chroniques de santé.

Par Étienne Leblanc

8. L’avez-vous vu? Des blocs en béton empilés pour produire de l'électricité et des clôtures pour isoler des itinérants

Los Angeles est aux prises avec un important problème d'itinérance. Photo : Getty Images/David McNew

Des itinérants clôturés sur les trottoirs de Los Angeles, empiler des blocs en béton pour créer de l'énergie et des robots qui pourraient être une mauvaise influence pour les enfants. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Jean-Philippe Guilbault

9. Un médicament pour contrôler ses rêves

Selon une étude américaine, un médicament pour l'Alzheimer augmente les probabilités de faire des rêves lucides. Photo : getty images/istockphoto/jemastock

Il arrive qu'en dormant on réalise qu'on est dans un rêve, et que, sans se réveiller, on peut en influencer le contenu. Cela s'appelle un rêve lucide. Une équipe de chercheurs a montré qu'un médicament pour traiter l'alzheimer favorisait de tels rêves.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

