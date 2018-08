« La requête [de l'opposition] est rejetée [...] Emmerson Mnangagwa est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle », a annoncé le président de la Cour Luke Malaba. Les neuf juges de la Cour constitutionnelle se sont prononcés à l'unanimité.

M. Mnangagwa s'est réjoui de l'annonce du tribunal et a appelé de nouveau à la paix et à l'unité. Il a également ouvert la porte à une collaboration avec l'opposition. « Nous n'avons pas été surpris par la décision de la Cour [...] Je veux une fois de plus réitérer mon appel à la paix et à l'unité par-dessus tout », a-t-il écrit dans une série de messages sur son compte Twitter.

Le vainqueur des élections pourra ainsi être finalement investi.

Fraude électorale, selon l'opposition

Le scrutin, le premier depuis la chute du dirigeant historique Robert Mugabe, a été remporté par Emmerson Mnangagwa (50,8 %) devant le leader du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), Nelson Chamisa (44,3 %).

Des manifestants ont toutefois pris la rue pour deux jours après le scrutin pour dénoncer des fraudes électorales. Au cours de ces protestations qui ont viré à l'émeute, l'armée a tiré des balles réelles et a tué au moins six personnes.

L'opposition s'est par la suite adressée à la Cour constitutionnelle du pays, à la mi-août, pour contester les résultats, ce qui a forcé le report de l'investiture du président à une date ultérieure, le temps que le tribunal se prononce.