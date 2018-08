Un texte de Piel Côté

Les employés du MTQ seront à pied d'oeuvre entre l'avenue Chaussé et la rue Perreault au cours des sept prochaines semaines.

Les travaux, qui sont évalués à 4,4 millions de dollars, consisteront à planer l'asphalte ou en ajouter une ou deux couches, selon le secteur.

Certains travaux devront être faits de nuit, étant donné la circulation importante de l'avenue Larivière.

Rouyn-Noranda prend l'avenue Larivière en charge

À compter du 15 octobre, l'avenue Larivière sera dorénavant sous la responsabilité de la Ville de Rouyn-Noranda.

« Lorsque la voie de contournement de Rouyn-Noranda va être mise en service, toute cette traversée de l'agglomération, c'est-à-dire l'avenue Larivière, l'avenue du Lac, la rue Gamble et le Boulevard Rideau, va revenir à la Ville. Ce ne sera plus la responsabilité du ministère des Transports et c'était la dernière année où l'on pouvait faire des travaux », détaille le porte-parole du ministère des Transports, Luc Adam.

Voici les détours à emprunter durant les travaux. Photo : gracieuseté MTQ

Des entraves majeures

Cinq semaines seront consacrées aux travaux entre les rues Gagné et Reilly. D'importantes déformations sont apparues au cours des dernières années et le MTQ excavera à une profondeur d'un mètre afin d'installer de l'isolant et de reconstruire les fondations de la chaussée.

Par ailleurs, pour une certaine portion des travaux, il faudra faire un détour par le boulevard De l'Université. Les commerces situés sur l'avenue Larivière seront toujours accessibles, mais les automobilistes devront circuler à sens unique pour quelques semaines.

Le stationnement ne sera pas accessible sur l'avenue Larivière pour la durée des travaux.