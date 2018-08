Sur Instagram, Pierre Lapointe raconte l’histoire de cet album et de la fondation du groupe derrière ce projet.

« Il y a deux ans, j’ai décidé, avec mon grand ami Philippe Brault, de travailler sur un projet secret : des chansons rock garage. Pour le plaisir. Le but était d’écrire des chansons pour rendre hommage aux groupes qui nous ont marqués : les Clash, Violent Femmes, Elli et Jacno, les Stones, les Doors, pour n’en nommer que quelques-uns. Je me suis mis à imaginer que j’écrivais des chansons pour un personnage d’un film de John Waters. […] J’ai écrit des chansons sans réfléchir, et Philippe Brault et moi, on a écrit des musiques de façon assez frénétique. On a eu tellement de plaisir qu’en quelques heures, on avait écrit tout un album. »

Les chansons ne devaient pas être rendues publiques, mais des amis des artistes sont tombés sur celles-ci et les ont convaincus qu’ils devaient sortir un album.

Ils ont donc formé un groupe pour l’occasion, Les Beaux Sans-Cœur, composé de Pierre Lapointe à la voix, de Philippe Brault à la basse, de Nicolas Basque et Vincent Legault aux guitares, et de José Major à la batterie.

Le groupe sera en spectacle au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue les 30 et 31 août, puis pour trois représentations à L’Esco, à Montréal, les 5, 6 et 7 septembre.

Ce sont les seuls spectacles prévus pour le moment.