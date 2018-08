Mark David Chapman a comparu devant la Commission de libération conditionnelle de New York, mercredi. Dans une décision obtenue par l'Associated Press jeudi, on peut lire que le conseil a déterminé que la libération de Chapman « serait incompatible avec le bien-être et la sécurité de la société et minimiserait le caractère grave du crime ».

Aujourd'hui âgé de 63 ans, le criminel a abattu l'ancien Beatle devant son appartement de Manhattan le 8 décembre 1980. Il a été condamné à la prison à vie, mais était admissible à une libération conditionnelle après 20 ans. Il purge sa peine à la prison de Wende, dans l'ouest de New York.

Chapman pourrait à son tour être une cible

La Commission de libération conditionnelle a déclaré que la libération de Chapman mettrait en danger la sécurité publique parce que quelqu'un pourrait essayer de le blesser par colère ou par vengeance, ou pour obtenir une notoriété similaire.

Jonas Herbsman, l'avocat de la veuve de John Lennon, Yoko Ono, a refusé de commenter lorsqu'il a été contacté par l'Associated Press.

Mark David Chapman sera à nouveau en liberté conditionnelle en août 2020.