Pour une 7e année consécutive, la Fondation Rock-Guertin finalise ces jours-ci la confection de paniers pour des familles de Sherbrooke. Denrées non périssables et périssables, produits ménagers et produits laitiers font partie des aliments qui seront distribués demain.

Notre mission c'est la nourriture.Ça va libérer le budget de la famille d'à peu près 300 dollars ce qui fait que la famille aura plus d'argent pour acheter un sac d'école ou des espadrilles. Denis Fortier, directeur général Fondation Rock Guertin

Au printemps, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, identifie avec l'aide d'enseignants des élèves qui sont dans le besoins et les noms sont ensuite soumis à la Fondation Rock-Guertin.

Une quarantaine de bénévoles participeront samedi matin entre 9 h et 12h à la distribution.