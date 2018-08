Bien que concentré dans le secteur du Vieux-Port, le parcours du triathlon débordera sur la rue Notre-Dame entre le boulevard Saint-Laurent et l’autoroute Ville-Marie.

Les courses se dérouleront sur deux jours, les femmes s’exécutant samedi et les hommes, dimanche. Le secteur est donc à éviter – du moins en voiture – au cours du week-end.

Les principales entraves proviennent toutefois des deux chantiers principaux cet été à Montréal, soit l'échangeur Turcot et le pont Champlain.

L’A720/A20 en direction ouest et ses accès sera fermée entre la sortie 5 [Robert-Bourassa/Pont Champlain/Pont Victoria] et l'entrée en provenance de la 1re Avenue de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Les accès à l’A720 en direction ouest en provenance de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville seront fermés de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

L’A720 en direction est et ses accès seront fermés entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Une seule voie sera disponible sur l'A15 en direction nord entre la sortie 64 [Route 138/Rue Sherbrooke] et le tunnel de Notre-Dame-de-Grâce de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h



La rue Notre-Dame Ouest sera fermée entre le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul de vendredi 22 h à lundi 5 h

Le chantier de l'échangeur de l’A-13 et de l'A-40



Au nord-ouest, l'A13 en direction nord sera fermée entre la sortie 6 [A40/Québec/Ottawa/Gatineau] et l'entrée en provenance de l'A40 en direction ouest de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

La bretelle menant de l'A40 en direction est à l'A13 en direction nord sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Des fermetures de nuit seront également requises, au cours du week-end, sur l'autoroute 40 et ses accès dans le secteur de l'échangeur de l'A13/A40.

Le chantier du futur pont Champlain

L'autoroute Bonaventure [A10] en direction est sera également fermée entre la sortie 4 [A15 nord/A20 ouest] et l'île des Sœurs de vendredi 22 h à lundi 5 h



Le boulevard de L'Île-des-Sœurs sera fermé dans les deux directions à la hauteur de l'A15 de vendredi 22 h à lundi 5 h



Au centre-ville, la rue Wellington sera fermée dans les deux directions entre les rues Butler et Gilbert-Dubé de vendredi 22 h à lundi 5 h



À l'autre bout du pont, sur la Rive-Sud du Saint-Laurent, la route 132 en direction est sera fermée entre la sortie 53 [A15 nord/A20 ouest/A10/Pont Champlain/Montréal/Sherbrooke/ Québec] et l'entrée suivante de vendredi 22 h à lundi 5 h



Dans l'autre direction, la 132 sera fermée entre la sortie 75 [A15 nord/A20 ouest/A10/Pont Champlain/Montréal/Sherbrooke/Boulevard Rome] et l'entrée suivante de vendredi 22 h à lundi 5 h

Les automobilistes qui circuleront dans le secteur devront se rabattre sur le boulevard Marie-Victorin, qui demeurera ouvert à la circulation.

Le ministère des Transports du Québec invite les automobilistes à planifier leurs déplacements ou à emprunter les transports collectifs en ce nouveau week-end de grands travaux dans la grande région de la métropole québécoise.