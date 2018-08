L’ouragan Lane, dont l’œil était toujours au large des côtes ouest de l’archipel d’Hawaï vendredi matin, a déjà frappé la plus grande île qui porte aussi le nom d’Hawaï.

Près de 80 cm de pluie sont attendus dans certaines zones et les vents pourraient atteindre 193 km/h, ce qui en fait un ouragan de catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui compte cinq échelons.

Jeudi, l’ouragan avait été classé comme une puissante tempête de catégorie 4.

Plus de 60 centimètres d'eau sont déjà tombés sur certaines zones de l'île principale, selon le dernier communiqué du Centre national des ouragans du Pacifique, et une quinzaine de routes ont été fermées en raison des inondations et des glissements de terrain. Photo : The Associated Press/John Locher

« Nos équipes sont en coopération étroite avec l'État [d'Hawaï] et avec les autorités locales », avait tweeté jeudi le président américain qui a déclaré l'état d'urgence dans l'archipel.

Un météorologue du Service météorologique national décrit les inondations sur la grande île d'Hawaï comme catastrophiques, des parties de l'île ayant reçu 89 cm de pluie en 48 heures.

Le sol est désormais si humide qu'il n'est plus capable d'absorber les pluies qui devraient encore s'abattre sur l'archipel, même si l'ouragan commence à s'éloigner.

À environ 320 kilomètres au nord de Hilo, sur l'île la plus peuplée d'Oahu, les employés du complexe Sheraton Waikiki ont rempli des sacs de sable pour protéger l'hôtel face à l'océan.

Mesures de précaution

Des employés des magasins situés le long de la somptueuse avenue Kalakaua de Waikiki empilaient eux aussi des sacs de sable au pied de leurs fenêtres pour se préparer aux fortes pluies et aux inondations soudaines.

Le Marriott Resort Waikiki Beach à Honolulu a prévu qu’une salle de bal située au troisième étage pourrait servir d’abri.

Un commerçant fixe les planches de surf qu'il loue en prévision du passage de l'ouragan Lane à Hawaï. Photo : epa-efe/BRUCE OMORI

Une touriste a raconté que de nombreux magasins étaient fermés et que ceux qui restaient ouverts étaient pris d'assaut par des résidents.

Même si Lane ne devrait pas frapper directement les îles de l’archipel, United Airlines a décidé d’annuler plusieurs vols vendredi à destination et en provenance de Maui.

La compagnie aérienne a ajouté deux vols supplémentaires de Honolulu à San Francisco jeudi pour aider à transporter les gens au large des îles.

Plusieurs plages ont été fermées par mesure de précaution. Photo : Reuters/Hugh Gentry

Hawaiian Airlines a également annulé tous les vols de vendredi.

Des abris sont ouverts dans toutes les îles. Les autorités s’emploient également à aider les sans-abri, dont beaucoup vivent à proximité de plages et de cours d’eau qui pourraient être inondés.

Comme il n'y a pas assez d'espace dans tout le pays, Tom Travis, administrateur de l'agence de gestion des urgences d'Hawaï, a exhorté les gens qui n'étaient pas dans les zones inondables à rester chez eux.

Cinq touristes sauvés

Par ailleurs, les équipes d’urgence ont sauvé cinq touristes californiens dans une maison inondée à Hilo, à l’ouest de l’île.

Une inondation dans la ville de Hilo, à Hawaii. Photo : Reuters/Médias sociaux

Le débordement d’un ruisseau qui s’est rapidement transformé en torrent a forcé l’évacuation de ce groupe d’amis venus de la région de Los Angeles.

« Nous n’avions pas prévu l’arrivée d’un ouragan pendant nos vacances », a déclaré Suzanne Demerais, l’une des personnes secourues.

Le Pacifique central subit moins d’ouragans que d’autres régions, avec seulement quatre ou cinq tempêtes par an. Hawaï est rarement touchée.

Selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, l'ouragan le plus puissant à avoir frappé Hawaï a été l'Iniki, de catégorie 4, qui a touché terre sur l'île de Kauai le 11 septembre 1992. Il a fait 6 morts et endommagé ou détruit plus de 14 000 habitations.