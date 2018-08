Avec les informations de La Presse canadienne

Après avoir annoncé l'ajout de Hayley Wickenheiser au sein de son personnel hockey, l'organisation des Maple Leafs de Toronto a confirmé que l'ex-joueur Stéphane Robidas serait de retour avec l'équipe.

Le Québécois sera chargé du développement des joueurs. Il était, depuis septembre 2017, adjoint au directeur du développement des joueurs.

Le défenseur a porté les couleurs des Maple Leafs lors de la saison 2014-2015. Il avait auparavant évolué avec les Ducks d'Anaheim et les Stars de Dallas.

Blessé à de nombreuses reprises au cours des dernières années, le Sherbrookois a disputé uniquement 52 parties avec les Leafs après avoir paraphé une entente de 9 millions de dollars pour trois saisons en 2014.

L'ancien choix des Canadiens de Montréal a disputé un total de 937 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec le Tricolore, les Stars de Dallas, les Blackhawks de Chicago, les Ducks d'Anaheim et les Maple Leafs, en plus de représenter le Canada à trois championnats du monde de hockey sur glace en 2001, 2006 et 2013.

Robidas a conclu sa carrière de 15 saisons dans la LNH avec un total de 258 points, dont 57 buts.