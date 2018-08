Dimanche, le défilé commencera à 13 h 30 au coin de la rue Bank et de l'avenue Gladstone et se dirigera vers le nord sur la rue Kent avant de revenir à la rue Bank par la rue Laurier, pour se terminer au coin des rues Bank et Somerset.

La rue Banque entre la rue Catherine et l'avenue Gladstone : de 6 h 00 à 16 h 00

La rue O'Connor entre Gladstone et MacLaren, l'avenue Gladstone entre O'Connor et Bank, et la rue Argyle entre O'Connor et Bank : de 7 h à 15 h

La rue McLeod entre O'Connor et Bank : de 11 h 00 à 15 h 00

L'avenue Gladstone entre les rues Lyon et Kent : 12 h 30 à 15 h