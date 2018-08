Un texte de Julie Marceau

« La CAQ va lancer le projet d’une génération! », a déclaré d'emblée le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) à sa deuxième journée de campagne électorale à Salaberry-de-Valleyfield, dans la circonscription de Beauharnois.

François Legault s'engage à remplacer le modèle actuel des CHSLD, jugé « désuet » et « dépassé » par un nouveau type d’habitation : les « Maisons des aînés ».

Ces « maisons » seraient de petites unités climatisées accueillant un maximum de 70 à 130 personnes.

Le projet de la Coalition avenir Québec afin de remplacer les CHSLD. Crédit : image tirée d'une vidéo de la CAQ Photo : Radio-Canada

Le parti s’engage dès son premier mandat à entamer une consultation auprès des usagers et du personnel de CHSLD pour construire une trentaine de ces « maisons ».

Le projet est estimé à 1 milliard de dollars en immobilisations pour la première phase. Les coûts d’exploitation sont estimés à 245 millions de dollars par année.

D’ici 2038, les places existantes en CHSLD seraient entièrement remplacées par ce nouveau type d’habitation, soutient la CAQ.

Les CHSLD en mauvais état au Québec

Près du quart des CHSLD sont en mauvais ou en très mauvais état au Québec, révélaient en juin des données obtenues par Radio-Canada.

En avril dernier, cinq associations représentant plus de 700 000 aînés au Québec avaient adressé leurs demandes préélectorales aux partis politiques, demandant notamment de meilleurs soins en CHSLD.

Le Québec compte environ 100 000 aînés de plus chaque année. En 2031, ce sera plus du quart de la population qui aura 65 ans et plus.