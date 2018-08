Selon la porte-parole de la Division des parcs, des forêts et des loisirs de Toronto, Jane Arbour, la Ville a reçu à de multiples rapports faisant état de balles frappées à l'extérieur des terrains prévus pour jouer.

La Division accorde les permis aux ligues de balle molle pour jouer dans ce parc de l'ouest de la métropole. Mais depuis les cinq dernières années, les plaintes ont augmenté.

Des résidents disent notamment avoir été atteints par des balles ou avoir eu des fenêtres cassées.

Le changement affectera deux des trois terrains de balle molle, les terrains du centre et du sud. N'étant pas de taille réglementaire, ils seront désormais réservés aux enfants.

En revanche, les ligues pour adultes pourront toujours jouer sur le plus grand terrain du nord-est, près du coin des rues Dundas ouest et Gore Vale.

La balle molle sera interdite à des ligues pour adultes au parc Trinity Bellwoods. Photo : Trinity Bellwoods Block Party 2015/Facebook

Les terrains de jeux côtoient quasiment les zones où les promeneurs se trouvent et les balles molles ont donc tendance à franchir les limites du terrain.

« Les gens frappent simplement les balles plus loin qu'ils ne l'avaient anticipé et elles se retrouvent là où les gens sont en train de se reposer et ne s'attendent pas à voir des balles voler vers eux », souligne le conseiller municipal Mike Layton.

Il dit travailler pour trouver de nouveaux terrains au centre-ville.

La Ville veillera à ce que, dorénavant, les permis soient attribués en fonction du niveau de compétence et de la taille du terrain, ajoute M. Layton.

Des terrains convoités

Pour Kathryn Money, la capitaine de Crusher 3.0, une équipe mixte de balle molle pour adulte qui joue au parc Trinity Bellwoods le dimanche, cela va poser problème. Elle estime que les gens qui se rendent au parc pour se détendre ou se promener ne respectent pas non plus l'espace.

Il faut un grand espace pour jouer à la balle, mais les gens ne le respectent pas , dit-elle.

Mme Money demande plutôt à ce qu'une cohabitation plus respectueuse entre joueurs et promeneurs soit envisagée. Elle ajoute que pour les joueurs également, la situation n'est pas sécuritaire quand des personnes se prélassent sur la pelouse trop proche des terrains.

De son côté, M. Layton remarque que les conflits entre joueurs et amateurs de parcs deviennent récurrents, notamment parce que les parcelles de terrain vert sont convoitées.

Le parc est beaucoup plus achalandé qu'il y a 10 ans. Nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre entre les sports et les gens qui veulent simplement profiter du parc , assure-t-il.

La Ville veillera à ce que, dorénavant, les permis soient attribués en fonction du niveau de compétence et de la taille du terrain, ajoute M. Layton. Photo : Radio-Canada

Trouver de nouveaux emplacements





La Ville a commencé à travailler avec les détenteurs de permis de longue date pour voir où ils pourraient aller.

M. Layton promet par ailleurs que chaque équipe recevra un permis et un autre espace où jouer.

Mais Mme Money n'est pas convaincue, car selon elle le problème se répète. Ce qui arrive c'est de vous retrouver avec des matchs qui se suivent l'un à la suite de l'autre, ce qui un impact sur la qualité du jeu, car il faut arriver plus tôt, il y a d'autres équipes autour de vous... , explique-t-elle.

Priorité aux jeunes

Les jeunes sont de plus en plus enclins à jouer à la balle molle, mais aussi au baseball. Ces sports ont le vent dans les voiles dans la Ville Reine, notamment grâce aux Blue Jays de Toronto.

Le conseiller Layton affirme donc que la Ville a plutôt choisi de leur donner la priorité. D'autant que les jeunes peuvent jouer sur un plus petit terrain, selon lui. « La balle ne se déplace pas aussi loin avec les jeunes joueurs, en raison du niveau de compétence », conclut-il.