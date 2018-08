Un texte de Romain Schué

Le chef libéral a fait cette première promesse de campagne électorale à Trois-Rivières.

Un montant de 300 $ non imposable par enfant sera donné aux familles gagnant moins de 75 000 $, celles qui ont un revenu entre 75 000 $ et 110 000 $ recevrontt entre 150 $ et 300 $. Les familles ont un revenu supérieur obtiendront 150 $.

Philippe Couillard entend faciliter également « la conciliation famille-travail-études ». Près de 2000 nouvelles places en services de garde subventionnées dans les entreprises, les cégeps et les universités verront le jour s'il est réélu, promet-il.

Par ailleurs, le Régime québécois d'assurance parental sera bonifié, a soutenu le chef du PLQ.

Tel qu'il l'avait déjà annoncé il y a quelques mois dans le projet de loi 174, les parents pourront morceler et étaler leur congé parental sur deux ans, contre un an actuellement.

Les parents pourraient également décider de revenir travailler 10 jours plus tôt et ainsi garder en réserve ces journées pour les utiliser à un moment ultérieur, par exemple en cas de maladie de l'enfant, a précisé M. Couillard.

L'ensemble de ces mesures, qui seront réalisées « dans un second mandat », représente un investissement de 400 millions, a précisé le PLQ.

Plus de détails à venir.