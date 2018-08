Selon Environnement Canada, un front froid a poussé, en direction du sud-ouest, la fumée des feux de forêt qui touchent actuellement le territoire entre Bissett, au Manitoba, et Red Lake, en Ontario.

La fumée et la forte odeur qui planent notamment au-dessus de Winnipeg, Portage-la-Prairie, Brandon, Selkirk, la vallée de la rivière Rouge, Lac du Bonnet, Beauséjour, Morden, Winkler, Sainte-Rose-du-Lac et le Whiteshell pourraient se dissiper légèrement au cours de la journée et devraient disparaître vendredi soir ainsi que durant la nuit lorsque les vents changeront de direction.

Des personnes pourraient éprouver une toux, une irritation de la gorge, des maux de tête ou un essoufflement accru.

Les personnes souffrant de maladies pulmonaires, y compris les enfants et les personnes âgées, sont le plus à risque de ressentir les effets.