Dix jeunes issus des Premières Nations de la région de l’île Manitoulin sont sur le point de terminer un stage rémunéré de 15 mois.

L'objectif de ce programme est de former des gestionnaires du traitement des eaux et de préparer les jeunes à passer l’examen provincial du ministère de l’Environnement de la Protection de la nature et des Parcs d’analyste de la qualité de l’eau.

Selon Kendra Driscoll, spécialiste de la qualité de l’eau de de Water First, les jeunes Premières Nations et les Autochtones sont sous-représentés dans ce domaine.

Il y avait une réelle demande pour ce programme. Kendra Driscoll, une spécialiste en qualité de l’eau de de Water First

Ce projet pilote a été développé en partenariat avec l’union des chefs et conseils de Mnidoo Mnising, la Première de Nation de Wiikwemkoong Unceded et de l’Union Anishnabek des Indiens de l’Ontario.

« Nous avons besoin d’avoir plus de leaders Autochtones qui travaillent dans le secteur du traitement de l’eau, car ce sont eux qui veulent rester et travailler dans leur communauté. »

La remise des diplômes des internes aura lieu le 30 août prochain, dans la Première Nation de Aundeck Omni.