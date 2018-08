Un texte de Jean-François Deschênes

L'agente de développement du CLD de Rivière-du-Loup, Darlène Caron, est une habituée de ces évènements.

C’est une dimension non négligeable, très importante exprime l’agente qui considère ce regroupement essentiel pour améliorer la visibilité régionale et avoir une force commune lors du rassemblement qui attire des milliers de visiteurs.

La Foire nationale de l'emploi de Montréal Plus de 11 000 visiteurs sont attendus à cette Foire nationale de l’emploi qui se qualifie comme le plus grand rendez-vous de l'emploi au pays. Plus de 250 exposants seront présents selon l'organisateur.

Il est essentiel de se démarquer des autres régions du Québec qui veulent aussi attirer cette main-d'œuvre qui est de plus de plus difficile à trouver dit-elle. « C’est quelque chose que la MRC de Rivière-du-Loup, on souhaitait depuis quelques années parce que quand on arrive dans ces salons-là, à Montréal entre autres, les régions administratives, il y en a de plus en plus. »

Ça donne une force, une attractivité un rayonnement certainement plus grand et très gagnant pour tout le monde. Darlène Caron, agente de développement, CLD de Rivière-du-Loup

Des visiteurs dans un salon de l'emploi à Montréal Photo : Rémi Coignard-Friedman

Première expérience pour la Matanie

Ça sera une première aussi pour la MRC de la Matanie qui envoie une délégation de quatre représentants.

Pour se démarquer au travers des 250 exposants prévus cette année, la chargée de projet de Vivez la Matanie, Fanny Allaire-Poliquin, ventera la qualité de vie et de l’accueil réservé aux nouveaux arrivants en région, mais surtout, elle compte présenter les emplois de qualité qui sont disponibles en Matanie.

Elle présentera une sélection d'emplois spécialisés et semi-spécialisés. Dans le secteur de la Matanie. Il y a beaucoup d’emplois manufacturiers, donc des soudeurs peut-être, qui vont nous être proposés. Il va peut-être y avoir des emplois très spécifiques d’entreprises comme des ingénieurs peut-être.

Elle est d'ailleurs en campagne auprès des entreprises matanaises pour connaitre leurs besoins.

Le plus central dans toute cette démarche-là, c’est d’arriver à avoir une belle collaboration avec toutes ces entreprises-là pour nous donner le plus possible de jus, d’informations, sur le profil qu’ils recherchent. Fanny Allaire-Poliquin, chargée de projet, Vivez la Matanie

Des représentants gaspésiens sont aussi présents à cette foire de l'emploi depuis quelques années selon l'organisation montréalaise.