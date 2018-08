L'institution d'enseignement accueille 1250 étudiants de plus qu'en 2017 en cette rentrée scolaire.Une augmentation remarquée surtout dans les programmes de formation technique. La direction du Cégep estime que le message quant au manque de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs spécialisés au Québec commence peut-être à faire son chemin.

Le collège offre aussi cette année quelques nouveautés. Les étudiants et étudiantes qui aspirent à une profession en soins infirmiers pourront apprendre dans un tout nouvel environnement qui ressemble à leur futur milieu de travail. Rappelons aussi que l'hiver dernier, le Cégep a annoncé un nouveau cheminement scolaire en soins infirmiers. Il s'agit d'un programme réalisé en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, ainsi que trois autres cégeps de ces régions et l’Université du Québec à Trois-Rivières.

La bibliothèque a été complètement rénovée et plusieurs espaces ont eu droit à un coup de pinceau.

