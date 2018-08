Un texte de Vicky Boutin

Le registre municipal pour s’opposer au projet est ouvert jusqu’à 19 h vendredi, après quoi il ne sera plus possible de le signer.

Le registre peut être signé au bureau des permis à Chicoutimi Photo : Radio-Canada

Jeudi soir, 5681 citoyens avaient déjà signé le document au bureau des permis situé derrière la bibliothèque de Chicoutimi.

Il faut un total de 8022 signatures pour forcer l’administration municipale à tenir un référendum sur le sujet.

Le dossier a fait grand bruit cette semaine et a divisé les élus et la population. Alors que certains sont en faveur de l’arrivée de bacs bruns dédiés au compostage, d’autres croient qu’une méthode moins coûteuse et plus pratique devrait être envisagée pour revaloriser les déchets de table.