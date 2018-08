L’évaluation environnementale du projet exige un suivi chaque semaine de l'hydrolienne de l’entreprise Cape Sharp Tidal Venture installée sur le fond marin dans le passage des Mines. L’hydrolienne n’est pas branchée au réseau électrique de la province, et l’équipement de surveillance n’est pas en marche.

Le ministre de l’Énergie, Derek Mombourquette, affirme que la turbine devrait respecter les règles « plus tôt que tard », et qu’il commence à s’impatienter.

Idéalement, ajoute-t-il, l’hydrolienne serait opérationnelle et tout serait en place pour poursuivre ces activités.

Un manque d’information

La ministre de l’Environnement, Margaret Miller, indique que les données de suivi devraient être transmises au Fundy Ocean Research Centre for Energy, l’organisme qui supervise les tests de l’hydrolienne.

Elle explique que Cape Sharp Tidal ne respecte pas les règles, mais son gouvernement travaille avec l’entreprise pour tenter de corriger la situation.

La ministre n’a pas répondu quand un journaliste lui a demandé combien de temps son ministère permettrait aux responsables de l’hydrolienne de manquer à leurs obligations.

L’incertitude entourant le sort de l’hydrolienne persiste

Le projet d’Hydrolienne est le fruit d’un partenariat des entreprises OpenHydro, de l’Irlande, et Emera, de la Nouvelle-Écosse, pour tester la production d’énergie à l’aide des marées dans le passage des Mines.

L’hydrolienne a été branchée au réseau en juillet, mais deux jours plus tard, l’entreprise mère d’OpenHydro, Naval Energies, a annoncé qu’elle ne finançait plus de projet d’énergie marémotrice et qu’elle chargeait un syndic de liquider OpenHydro.

Le ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse, Derek Mombourquette, espère que les règles seront à nouveau respectées « plus tôt que tard ».. Photo : Radio-Canada/CBC

Emera était partenaire à hauteur de 20 %, mais elle a récemment annoncé qu’elle se retirait du projet.

Le ministre Mombourquette compte attendre la conclusion du processus juridique avant de prendre toute décision.

Entre-temps, l’incertitude entourant le sort de l’hydrolienne augmente. La semaine dernière, un juge en Irlande a chargé un inspecteur d’étudier la possibilité de relancer l’entreprise, à la demande d’un actionnaire minoritaire.

Réactions politiques

Le chef du NPD, Gary Burrill, presse le gouvernement libéral d’agir rapidement pour que les responsables de l’hydrolienne respectent à nouveau les règles. Il juge que la situation remet en question la fiabilité du système réglementaire du ministère de l’Environnement.

Gary Burrill, chef du NPD, presse le gouvernement de passer à l'action au sujet de l'hydrolienne, Photo : CBC

Le ministre Mombourquette dit avoir clairement indiqué aux partenaires, y compris Emera, que l’hydrolienne doit respecter les règles, même si Emera s’est retirée du projet. Le gouvernement veut disposer de l’expertise et des conseils d’Emera jusqu’à la fin de cette histoire.

Mais M. Mombourquette ne précise pas si Emera est d’accord.

L’entreprise devait déposer une caution de sécurité au cas où il fallait retirer l’hydrolienne de la baie, mais le ministre Mombourquette ne révèle pas de combien d’argent il s’agit. Le gouvernement n’est pas rendu au point où il dépenserait cet argent pour faire le suivi de l’hydrolienne, explique-t-il.

Le ministre attend le rapport sur la viabilité d’OpenHydro.

D'après un reportage d'Emma Davie