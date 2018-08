L’événement a été porté à la connaissance des policiers à 20 h 25, jeudi soir, lorsqu’un homme a appelé le 911 pour rapporter qu’il a été blessé après avoir essuyé plusieurs coups de feu dans un immeuble de la rue Lafrenaie à Saint-Léonard.



Dépêchés sur les lieux, des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont trouvé l’individu blessé dans la rue. Atteint de plusieurs balles au haut du corps, l’homme de 21 ans a été transporté à l’hôpital, où il est dans un état critique.



Poursuivant leur intervention sur la rue Lafrenaie, les policiers ont pénétré dans l’immeuble d’où le jeune homme a appelé à l’aide et ont découvert le corps inerte d’un homme de 53 ans. Ils ont constaté eux-mêmes la mort de l’individu qui a reçu plusieurs projectiles d’arme à feu.

Plusieurs questions pour les enquêteurs

Appelés en renfort, les enquêteurs des crimes majeurs ont délimité un périmètre de sécurité et installé un poste de commandement pour amorcer leur enquête. « Qui étaient ces personnes? Que faisaient-ils à l’intérieur du garage? Est-ce que tout le monde se connaissait? Qui était l’agresseur? », énumère un porte-parole du SPVM Manuel Couture en précisant que les enquêteurs tenteront d’élucider toutes ces questions.

Bien qu'ils n'aient pas trouvé, à première vue, d'arme à feu sur la scène de crime, les enquêteurs poursuivent leurs recherches.

Les enquêteurs ont demandé à des maîtres-chiens de fouiller la scène de crime afin d’y recueillir le plus d’indices possible pendant que les techniciens en identité judiciaire ont procédé à des prélèvements et des vérifications, ajoute M. Couture.

Des experts en balistique passeront également les lieux au peigne fin pour analyser la trajectoire des balles tirées. Ils tenteront ainsi de déterminer s’il y avait un ou plusieurs tireurs en plus de contribuer à reconstituer le déroulement des événements.

« Lorsque les commerces [alentours] seront ouverts, les enquêteurs vont vérifier s’il y a présence de caméras sur les lieux qui pourraient nous montrer le va-et-vient qui avait lieu à cet endroit », ajoute M. Couture.

Les policiers soutiennent ne détenir aucune information sur le suspect du 17e homicide à survenir sur le territoire du SPVM cette année.