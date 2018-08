Un texte de Nelly Albérola.

Le 18 août, une douzaine de stands ont été installés sur la place Olympique, au centre-ville de Calgary. Chacun représentant un pays francophone, dont de nombreux Calgariens sont originaires. « Lorsque l’on parle de francophonie, les gens voient la France ou le Québec, regrette Evelyne Kemajou, la directrice de l’association Portail de l’Immigrant en Alberta. Moi j’aime parler de la francophonie internationale qui représente une grande diversité. »

Formée, entre autres, des nouveaux arrivants chaque jour plus nombreux à Calgary, cette francophonie peine pourtant à trouver sa place dans la ville malgré le travail quotidien des associations locales. « Nous avons des organismes francophones qui essaient de tout faire pour attirer des immigrants qui parlent français et pouvoir les retenir ici à Calgary », ajoute Mme Kemajou.

Si la province, forte de ses 268 640 bilingues français-anglais, a récemment fait des progrès en matière de politique francophone, la ville de Calgary a encore, quant à elle, beaucoup à faire pour répondre aux besoins de la communauté. « Nous n’avons aucun panneau de signalisation en français, poursuit Evelyne Kemajou. Un “Bienvenue à Calgary” à l’entrée de la ville au Nord, et un autre sur la route menant à Okotoks... et c’est tout! »

Les autres défenseurs de la francophonie calgarienne sont du même avis, mais souhaitent tout de même rester positifs. « Il y a encore du travail à faire, mais je pense qu’on est dans la bonne direction », affirme Jean-Baptiste Roux, le directeur de l’Alliance française de Calgary.

Selon lui, la francophilie se développe énormément malgré le manque d’actions de la municipalité. « Tous les 6 mois, on a une nouvelle école d’immersion ou une école qui propose des cours en français, dit-il. Je pense que les parents qui ne sont pas, eux, francophones, ont envie que leurs enfants parlent français. »

En l’espace de quatre ans, l’Alliance française est passée de 500 apprenants à 900, aujourd’hui.

L'éducation francophone passe également par l’histoire même de la ville, même si bon nombre de Calgariens ignorent que leur ville a été fondée en partie par des francophones.

« Je parle tous les jours à des gens qui sont nés et qui ont grandi ici », dit la présidente du Bureau de visibilité de Calgary, Suzanne De Courville Nicol. « Ils n’ont aucune idée de ce passé francophone. Ils tombent sans connaissance quand je leur dis ça! », s'exclame-t-elle.

Installée à Calgary depuis des décennies, la passionnée reconnaît toutefois que la municipalité a fait des progrès et qu’elle est plus ouverte à la promotion francophone, même si ce n’est pas de manière désintéressée.

« Ils veulent aller chercher les Olympiques? Mais ce n’est pas juste quand [il y a] des événements, qu’ils [doivent] cogner à la porte de l’ACFA [pour] dire qu’ils ont besoin de bénévoles!! Non, il faut que ça s’arrête ça! »

Quelques chiffres :

Selon le dernier recensement 2016 de Statistique Canada :

- Plus de 418 000 Albertains (soit 11 % de la population) sont d’origine française ou canadienne-française.

- 268 640 Albertains se sont déclarés bilingues en 2016, contre 238 780 en 2011, ce qui représente une hausse de 12,5 %.

- Le français est la langue maternelle d’un Canadien sur cinq et d’environ 88 220 Albertains.

- La population de langue maternelle française de l’Alberta figure parmi les populations francophones qui croissent le plus rapidement dans tout le pays. Entre 2006 et 2016, elle a augmenté d’environ 29 %. La population francophone de l’Alberta se classe au troisième rang, après celles de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, en nombre absolu de francophones hors Québec.