Ce sera la première fois que Goop organise un événement semblable au nord de la frontière américaine. La sélection de produits offerts aux Canadiens sur le site web de l’entreprise sera également élargie.

« L'affinité des Canadiens avec la marque est toute naturelle » à cause de leur intérêt pour le bien-être, soutient la chef de contenu de l'entreprise, Elise Loehnen.

Plusieurs membres de la communauté médicale se méfient toutefois de la percée de l’entreprise au Canada. « Ils sont maintenant dans notre cour », s’inquiète Timothy Caulfield, un chercheur basé à Edmonton et l'auteur du livre Is Gwyneth Paltrow Wrong About Everything?

Une marque controversée

La plupart des publications de Goop sont centrées sur des conseils de voyages ou des recettes santé, mais la marque fait aussi la promotion de produits controversés et de pratiques dont les bienfaits n’ont pas été prouvés par la science, selon les critiques.

Elise Loehnen soutient que tout le contenu du site web est validé par une équipe d’avocats, de scientifiques et de médecins. Timothy Caulfield affirme quant à lui qu’il resterait peu de publications en ligne s’il faisait lui-même partie de cette équipe.

D’après la gynécologue Jennifer Gunter, la compagnie mise sur le fait que les recherches médicales ont longtemps été centrées sur les hommes. « Je crois que Goop profite de la façon dont les femmes ont été ignorées par la médecine », affirme-t-elle.

Jennifer Gunter croit que l'entreprise confond la santé et le bonheur, ajoutant que cela nuit aux femmes. « Affirmer que quelque chose qui nous rend heureux nous rend plus en santé, ce n’est pas juste », dit-elle.