Un texte de Mathilde Monteyne

Avec l’aide d’un traducteur, ce couple qui ne parle ni français ni anglais, racontera ce qui lui est arrivé le 25 août, à midi, à l'Immigration Centre, rue Adélaide. Ils espèrent ainsi obtenir le soutien du public pour faire pression sur le gouvernement canadien.

Depuis le mois de septembre 2017, ils tentent, sans succès, de faire venir d’Afghanistan leur belle-fille, désormais veuve, et son petit garçon de deux ans et demi.

Farima Afaq, assistante à l'Immigration Centre, à Winnipeg, résume la situation dans laquelle ils se trouvent.

Ils sont déprimés et très inquiets pour la sécurité de leur belle-fille et de son enfant. Farima Afaq, assistance au Immigration Centre Manitoba

En 2014, la famille, qui se trouvait toujours en Afghanistan, a reçu des menaces de mort. Elle fait partie de la minorité chiite des Hazaras et a envoyé une de ses filles étudier aux États-Unis, ce qui lui a, selon Farima Afaq, attiré les foudres des talibans.

Le couple aurait donc fui leur pays en 2015 pour rejoindre sa fille aux États-Unis. Ses deux fils n’ont, en revanche, pas pu obtenir de visa de visiteurs.

Un mois après être arrivé aux États-Unis et ne pouvant y rester définitivement, le couple s’est rendu à Winnipeg où vit une autre de ses quatre filles. Il y a obtenu la résidence permanente.

Selon Mme Afaq, en 2016, le couple a perdu la trace de son premier fils, dont il pense qu’il a été exécuté par les talibans. La même année, son deuxième fils a fui en Inde avec sa femme et leur enfant. Ils y sont restés plus d’un an, dépassant la durée du visa de visiteurs qui leur avait été accordé, car ils craignaient de rentrer en Afghanistan.

Malheureusement, raconte Farima Afaq, un membre de la famille est tombé gravement malade en Afghanistan, ce qui a obligé le couple à rentrer pour s'occuper de lui. La famille a vécu cachée pendant un an, avant que le père ne soit exécuté, en septembre 2017.

Depuis lors, les parents de ce dernier demandent au gouvernement canadien de délivrer un visa de réfugié à leur belle-fille veuve et à leur petit-fils, qui ont fui leur maison à Kaboul et sont contraints de se déplacer constamment dans le pays pour ne pas être repérés.

Chaque jour de plus qui passe est un jour de plus où ils risquent de mourir. Farima Afaq, assistance à l'Immigration Centre Manitoba

Farima Afaq explique, que pour obtenir le statut de réfugié au Canada, il faut se trouver hors de son pays au moment de faire la demande. Or, la jeune femme et son fils n'arrivent pas à trouver un pays limitrophe à l'Afghanistan qui accepte de leur donner l'asile.

En effet, d’après elle, l’Inde leur refuse un nouveau visa parce qu’ils ont dépassé la durée de leur visa en 2016. Le Pakistan refuse de les accueillir, car ils ont vécu en Inde et que les relations sont tendues entre les deux pays. Quant à la Turquie, le troisième pays auquel la jeune femme a demandé l’asile, Mme Afaq affirme qu’elle n’accueille plus de ressortissants afghans.

Désespéré, le couple afghan installé à Winnipeg a contacté les médias et tente de rendre la situation publique, malgré les risques, afin de sauver la vie de sa belle-fille et de son petit-fils.

Il a lancé une pétition sur les réseaux sociaux et fait la promotion de l’événement du 25 août sur Facebook.