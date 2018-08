Arianne Phosphate, qui souhaite développer une mine d’apatite au lac à Paul, évalue cette augmentation à 25 % entre janvier et juin 2018.

Une vérification nous apprend que le prix est passé de 85 $ américains la tonne en début d'année à 103 $ en mai, ce qui représente une hausse de 21 %.

Le rapport financier de l'entreprise pour les six premiers mois estime les pertes financières à 900 000 $ et l'encaisse à 1 million et demi de dollars.

Arianne Phosphate est toujours à consolider le financement de son projet minier évalué à 1,3 milliard de dollars.