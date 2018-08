La PDG a procédé à l'annonce jeudi : Son leadership, ses compétences de gestion, sa compréhension de notre entreprise, de l’univers médiatique et du pays font en sorte qu’il a le profil unique pour ce rôle.

M. Dubé travaille pour le diffuseur public depuis plus de 20 ans. Depuis avril 2016, il était le directeur général des Services régionaux.

Il a également été directeur des communications et vice-président Stratégie et Affaires publiques par intérim, parmi d’autres postes.

Marco Dubé se dit prêt à relever le défi : Je suis très enthousiaste et très reconnaissant des occasions qui se présentent à moi.

On s’attend à ce que je joue un rôle de leadership alors qu’on est en train de revoir la Loi sur la radiodiffusion et le rôle de CBC/Radio-Canada. Marco Dubé, directeur général du cabinet de la PDG de CBC/Radio-Canada

Les citoyens s’attendent à ce qu’on soit bien ancré dans les régions, car il y a un vide en matière d’information locale, en français ou en anglais , croit M. Dubé. Le diffuseur public est vu comme une solution à cette situation.

Il affirme par ailleurs qu’il y a eu une amélioration de la représentation des régions au sein du réseau depuis quelques années.

Il cite en exemple deux éditions spéciales de l’émission En direct de l’univers qui ont mis en vedette la francophonie canadienne.

C’est important que les francophones d’un bout à l’autre du pays se reconnaissent dans la grille horaire, mais aussi que les Québécois soient exposés aux réalités des francophones des autres provinces. Marco Dubé, directeur général du cabinet de la PDG de CBC/Radio-Canada

M. Dubé se dit également fier du centre de formation ouvert à Regina qui permet d’accueillir chaque année deux cohortes de dix jeunes qui font par la suite un stage dans une station régionale : On les soutient de manière à ce qu’ils puissent travailler et poursuivre leur carrière à Radio-Canada et ça a porté fruit.

Le centre de formation de Radio-Canada à Regina a ouvert ses portes en mai 2017. Photo : Radio-Canada

Marco Dubé sera remplacé à la tête de Services régionaux par Jean-François Rioux, qui dirigeait la station de Radio-Canada de Québec.

Avec les informations de Bienvenu Senga