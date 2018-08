La Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM) a collaboré avec la GRC pour renforcer les patrouilles de police sur les chemins de campagne au cours de la dernière année afin de les rendre plus sécuritaires.

« En moyenne, 14 personnes sont tuées et près de 500 blessées chaque année lors d’accidents sur les routes de campagne du Manitoba », affirme le vice-président au développement des affaires et aux communications de la SAPM, Ward Keith. Au total, plus de 3000 accidents y sont recensés chaque année.

M. Keith précise qu’environ 40 % des accidents mortels sont liés à l’alcool, et 20 %, à la vitesse.

Loin du regard des policiers

La GRC explique que les automobilistes empruntent souvent les routes secondaires pour éviter la police.

« Peu importe que vous conduisiez sur un chemin de campagne, sur une route en ville ou sur la Transcandienne, les lois restent les mêmes », avertit le surintendant en chef Mark Fisher.

Il espère que le renforcement de la présence policière hors des grandes routes encouragera les conducteurs à ralentir, à boucler leur ceinture, à se montrer attentifs et à rester sobres.

Après la mort d’un adolescent ayant perdu le contrôle de son véhicule sur une route de gravier en 2017, la SAPM a rendu obligatoires les cours de conduite sur ces routes.