Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

La perte de la candidature de la directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Québec, Gertrude Bourdon, a provoqué de la déception dans les rangs caquistes. François Legault ne s'en cache pas; il aurait souhaité avoir Mme Bourdon comme potentielle ministre de la Santé, le « plus grand défi de gestion au Québec ».

À son avis, le titulaire de ce poste doit donc être un ou une gestionnaire de haut niveau et non pas un médecin, ce qui exclut d’emblée le Dr Carmant, médecin au CHU Sainte-Justine devenu candidat dans Taillon. Il « n'a pas d'expérience comme gestionnaire, a admis François Legault mercredi, mais peut-être qu'il pourrait en prendre avec des responsabilités un peu limitées ».

Aux questions visant à savoir qui pourrait combler ce rôle, François Legault répète que son objectif est avant tout de « gagner les élections ».

Un scénario se dessine toutefois tranquillement quant au mode de gouvernance en Santé, selon nos informations. Le portefeuille serait ainsi géré par deux ministres, un « grand gestionnaire » et un second, délégué notamment à la petite enfance.

L'idée serait par exemple d'assurer la fluidité du parcours chez les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage entre les réseaux de la santé et de l’éducation.

La personne toute désignée serait Lionel Carmant, reconnu pour sa spécialisation en neurologie pédiatrique. En mêlée de presse, jeudi, il a laissé sous-entendre ses espoirs en ce sens.