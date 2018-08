Avec les informations de Tanya Neveu

Voile Mobile a été initiée par la Fédération de voile du Québec il y a trois ans afin de transmettre la passion de ce sport aux participants.

La brigade se déplace à travers le Québec avec une remorque contenant une demi-douzaine de bateaux. C'est la première fois qu'elle s'arrête au Témiscamingue.

Petit bateau sur l'eau

Jeudi midi, le vent soufflait assez fort pour permettre aux quatre petits voiliers de naviguer sur les eaux du lac Témiscamingue.

Après quelques notions théoriques, les 12 apprentis voiliers ont pris le large. La plus jeune des élèves était âgée de huit ans.

Rémi Pagé est instructeur à la Fédération de voile du Québec. Il explique que cette formation de sept heures peut permettre à une personne de naviguer seule par la suite.

Je suis convaincu qu'à la fin de la journée, presque tout le monde va être pratiquement autonome. Normalement, ils seraient capables de gérer le vent, d'où il vient. Rémi Pagé, instructeur de voile

Plusieurs notions sont transmises aux participants, soit le vent, les nœuds, le réglage des voiles, mais surtout, la sécurité.

C'est le côté qu'on va toujours mettre de l'avant. Avant toute chose, tout ce qu'on va faire ça va être de garder la meilleure sécurité possible sur l'eau. Ensuite, on mise sur l'apprentissage et le plaisir , précise Rémi Pagé.

Un sport méconnu

C'est la méconnaissance du sport qui a attiré Anaelle Barrette et Raphaëlle Rivest, toutes deux de l'Abitibi, à s'inscrire au camp de voile.

Je trouve ça intéressant, car c'est différent des autres sports qu'on fait déjà et on n'entend pas ça souvent , témoigne Anaelle.