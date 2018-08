Un texte de Piel Côté

Le candidat libéral, Martin Veilleux, sait que l'économie est le dada de son parti, pour reprendre les mots qu'il a utilisés lors de sa présentation au public, mardi. Son parti ayant un bon bilan économique, toujours selon lui, il croit donc qu'il faut mettre beaucoup d'énergie sur le bien-être des familles.

Les familles pour moi c'est majeur. Et quand je dis famille, je parle des familles au sens large et je sais qu'il ya des problématiques liées aux familles dans la région. Il y en a des familles qui ont des difficultés et il y a des enfants qui ont des difficultés , explique-t-il, sans toutefois vouloir s'avancer pour l'instant sur la façon dont il compte améliorer le sort des familles.

Suzanne Blais veut changer la santé

La caquiste Suzanne Blais, qui est également propriétaire d'une entreprise à Amos, veut quant à elle faire oublier la réforme Barrette. Selon elle, les décisions du ministre de la Santé Gaétan Barrette ont laissé les employés du réseau dans un état « d'extrême fatigue ».

Je pense que les gens ont perdu le lien familial qu'ils avaient avec les centres hospitaliers. C'est centralisé et c'est difficile pour le personnel , fait-elle valoir.

La gratuité scolaire pour Québec Solidaire

Candidate pour Québec Solidaire, Rose Marquis a travaillé 26 ans dans une commission scolaire en tant que professionnelle. Elle préconise la gratuité à compter du passage au Centre de la petite enfance jusqu'au doctorat, si l'étudiant veut bien s'y rendre.

Avec un secondaire trois ou quatre et un petit cours de mines, tu vas gagner plus que quelqu'un avec un baccalauréat. C'est comme ça présentement, mais ça ne sera pas toujours comme ça, on le sait les mines c'est quelque chose de cyclique , dit-elle en espérant que les gens soient tout de même en mesure d'obtenir un bon travail lorsque le prix des ressources diminuera de nouveau.

Les gens avant tout pour Sylvain Vachon

L'ex-agriculteur et candidat péquiste, Sylvain Vachon, veut quant à lui s'intéresser aux gens avant tout. Il n'a pas ciblé de cheval de bataille ou d'engagement qui lui permettrait de prendre la place de François Gendron. Il veut, avant tout, prendre soin des citoyens.

Rencontrer les gens, entendre ce qu'ils ont à dire, porter leur message, porter leurs aspirations pour être attractif et mieux vivre chez nous , lance-t-il.

Autres partis

Notons également que Yan-Dominic Couture représentera le Parti Vert dans Abitibi-Ouest.