Nous avons beaucoup de stations de pompage et de traitement des eaux usées vieillissantes dans notre région et partout à travers le Canada , explique Michelle Gray, professeure adjointe au département de la foresterie et de la gestion environnementale de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Beaucoup de ces infrastructures ont été installées il y a plusieurs décennies et elles approchent de leur fin de vie.

De fortes pluies ont causé le déversement de plus de 18 000 litres d’eaux usées non traitées dans la baie de Shediac samedi. Un échantillonnage effectué dimanche a révélé une augmentation importante de la quantité d’entérocoques dans l’eau. Un avis d’interdiction de baignade a été émis le lundi suivant.

Le ministère de la Santé n’a toutefois pas pu confirmer qu’il y a un lien entre le déversement et la forte présence de bactéries.

Contaminants non traités

Ce qui inquiète Michelle Gray, c’est que les eaux usées déversées n’avaient pas été traitées. On ignore donc ce qui s’y trouvait.

Les canalisations ont tendance à recueillir des déchets domestiques, mais aussi industriels. Il pourrait y avoir des traces de métaux ou des traces de contaminants. Michelle Gray, professeure adjointe à l'Université du Nouveau-Brunswick

La biologiste Michelle Gray estime que le vieillissement des infrastructures pourrait entraîner davantage de déversements des eaux usées dans les années à venir. Photo : Radio-Canada

L’augmentation d’entérocoques, des bactéries pouvant causer différentes maladies, pourrait être dangereuse pour certains organismes vivant dans la baie de Shediac. Les bactéries utilisent une partie de l’oxygène dont ces organismes ont besoin pour survivre.

L’historique de la qualité de l’eau de la baie de Shediac pourrait cependant signifier que les organismes présents sont quelque peu immunisés et plus tolérants à la pollution.

Avec les informations de Jordan Gill de CBC