Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Philippe Grenier

Ce sont deux résidents de Montréal, mais originaires des Îles-de-la-Madeleine, qui défendront la CAQ et QS dans l’archipel.

Robert Boudreau – à Pierre, à Hector, au petit François – est un jeune Madelinot de 33 ans, chargé de projet dans le domaine des loisirs et du travail communautaire.

Robert Boudreau, candidat de Québec solidaire aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

Il est aussi étudiant aux Hautes études commerciales en gestion de projet.

Il se décrit comme un homme engagé et impliqué dans sa communauté, notamment auprès des jeunes. Robert Boudreau estime que les intentions de Québec de ramener le pouvoir aux régions plairont aux Madelinots.

Québec solidaire est aussi pour lui le meilleur parti pour protéger les Îles. C’est le parti qui a vraiment l’environnement à cœur et s’il y a une place qui a besoin qu’on protège l’environnement, c’est bien les Îles. La beauté des Îles, c’est leur plus grande force , fait valoir le candidat de QS.

Robert Boudreau, qui ne vit plus aux Îles, indique qu'il se rendra dans l'archipel pour faire campagne le plus rapidement possible et assure qu'il sera du débat entre tous les candidats à la mi-septembre.

Candidat de la Coalition avenir Québec

Yves Renaud - à Albin, à Odiffa, à Théodore Renaud de Bassin – est un entrepreneur général et spécialisé, membre de longue date de la CAQ. Il s'est d'ailleurs déjà présenté comme candidat pour la CAQ dans la circonscription de Verchères.

Il dit bien connaître l'archipel pour y avoir passé plusieurs étés à la pêche avec sa famille, native de Bassin et de la Dune-du-Sud.

Yves Renaud, candidat de Coalition avenir Québec (CAQ) Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

La chasse aux phoques est d'ailleurs au coeur de ses préoccupations. Il voit dans la surpopulation de phoque une occasion de développer davantage cette industrie. Les phoques, c'est rendu à un point au niveau de la chaîne alimentaire où des décisions devront être prises , souligne le candidat de la CAQ.

M. Renaud ne voit pas comme un handicap le fait qu’il ne réside pas aux Îles. Pour lui la bataille électorale dans l’archipel se joue différemment, mais ce n’est pas irréalisable de croire à une percée pour son parti.

Le 1er octobre, les Madelinots se choisiront un tout nouveau député puisque le député libéral sortant, Germain Chevarie, a choisi de tirer sa révérence.

Les deux nouveaux candidats qui se joignent à la lutte électorale de l’archipel feront face à la notaire Maryse Lapierre qui représentera le Parti libéral et à l’ancien maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, qui briguera les suffrages pour le Parti québécois.