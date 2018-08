Un texte de Marie-Eve Cousineau de l’émission Le 15-18

L’école secondaire De Mortagne a réduit les frais scolaires exigés aux parents à la suite de la directive ministérielle concernant la gratuité scolaire émise en juin par le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx.

Dans une lettre envoyée cette semaine aux parents, la direction de l’établissement souligne, entre autres, que l’achat de romans, les sorties au théâtre, les matières premières utilisées en arts plastiques et le matériel expérimental en sciences ont été retirés de la facture.

La coordination du programme d’éducation internationale (c’est-à-dire le salaire du coordonnateur) a aussi été enlevée de la liste des frais envoyés aux parents. « Dans les différentes interprétations qui étaient faites de la Loi sur l'instruction publique, dans les programmes pédagogiques particuliers, comme le programme d'éducation internationale, ce qui était considéré comme de l'enrichissement au programme de formation, ces éléments-là étaient facturables aux parents, dit Luc Fortin, directeur général adjoint de la Commission scolaire des Patriotes. Avec la directive du ministre, c'était très clair que si c'était un service qui n’était pas un service qui était offert par un tiers externe, il n'y avait plus possibilité de facturer. »

Les frais scolaires sont donc moins élevés cette année. Par exemple, en secondaire 5, les frais facturés sont passés d’environ 410 $ à 360 $ au programme général, d’environ 570 $ à 310 $ en sport-études et d’environ 1240 $ à 390 $ au programme d’éducation internationale, indique Anne-Marie Bruson, présidente du conseil d’établissement de l’école De Mortagne, qui compte environ 2500 élèves.

« [Selon nos prévisions], on a plus de 180 000 $ de frais qui étaient chargés avant aux parents qu’on ne peut pas charger cette année, dit Anne-Marie Bruson. C’est un manque à gagner. »

Isabelle Leyrolles, parente suppléante au conseil d’établissement, se réjouit de la baisse des frais aux parents. Mais elle s’inquiète de la fin des sorties au théâtre et de l’achat de romans. « Quand on se rend compte qu’il n’y aura plus de romans achetés, mais que les élèves devront se partager des romans en classe selon la disponibilité, tu te [demandes] comment l’enseignement va se faire autour de ça, dit-elle. On pourra peut-être moins s’approprier la matière. »

Cette mère d’un élève de secondaire 3 se questionne aussi quant au salaire du coordonnateur du programme d’éducation internationale. « Les frais de coordination qui sont exclusifs au programme d'éducation internationale, qui étaient payés par les parents des élèves du programme d'éducation internationale, ne le seront plus. Cet argent-là va être pigé dans le grand budget du salaire enseignant. Mais alors, où on va aller le chercher? On va aller couper des heures où? »

La Commission scolaire des Patriotes tient à rassurer les parents : les programmes pédagogiques seront maintenus. « Ce qu’on a dit aux écoles, c’est : "Si vous avez des besoins de coordination, il faut les maintenir", dit Luc Lapointe. On va trouver une façon de faire en sorte d’être capable d’assumer la dépense autrement. »

Le ministère de l'Éducation vient de mettre en place une nouvelle mesure, « École inspirante », permettant aux écoles de réaliser des sorties culturelles ou des projets particuliers. L’enveloppe budgétaire est de 27 millions de dollars pour cette année scolaire. « Ça peut représenter un montant qui est pratiquement de 30 $ par élève pour l’ensemble des élèves de notre commission scolaire », dit Luc Lapointe.