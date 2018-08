Un texte de Romain Schué

« On veut se faire entendre », clame Éric Drolet, porte-parole du syndicat des Métallos.

Ce dernier était accompagné d’une trentaine d’employés de l’ABI, banderoles et sifflets entre les mains, devant la Ferme de la Nouvelle-France, en Mauricie.

Leur objectif? Convaincre Philippe Couillard de trouver une solution à un conflit qui s’éternise au sein de cette entreprise qui est l'un des plus importants employeurs de la région.

En janvier, le millier de travailleurs d’ABI a rejeté en majorité une offre patronale jugée finale par la direction, provoquant un vif conflit et un lock-out.

En avril, un médiateur – l’ex-premier ministre Lucien Bouchard – a été nommé par Québec, mais aucune issue n’aurait été trouvée, selon les employés.

« Il n’y a pas eu de réelles négociations jusqu’à maintenant », estime Éric Drolet, précisant que la direction « nous fait perdre notre temps ». « Il n’y a rien qui bouge, rien n’avance », résume-t-il.

Si ce dossier n’avance pas, « c’est que [l'employeur] attend quelque chose de quelqu’un d’autre », croit le syndicat des Métallos.