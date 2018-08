Un texte de Lise Millette

Le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, est convaincu de la nécessité du projet.

Nos gymnases ont été bâtis dans les années 1970, avec les standards de 70. La proximité de la ligne avec le mur, nous sommes à un pied et demi. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui penserait construire avec un dégagement minimum de deux mètres pour assurer la sécurité. Nous en avons encore parlé avec nos partenaires : c'est une priorité, nous voulons réaliser cette infrastructure pour nos besoins propres, mais aussi pour les besoins de la communauté , affirme-t-il.

Le Cégep, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la Ville de Rouyn-Noranda et la Commission scolaire de Rouyn-Noranda se sont réunis mercredi pour faire le point. Leur conclusion était unanime, le nouveau complexe n'est pas un luxe, mais une nécessité.