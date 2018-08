Le joueur qui a remporté la Coupe Stanley avec les Capitals de Washington Chandler Stephenson apportera le prestigieux trophée à Humboldt.

Le joueur originaire de Saskatoon espère ainsi consoler la communauté endeuillée par l’accident d’autocar des Broncos de Humboldt, qui a fait 16 morts et 13 blessés, le 6 avril.

« Le hockey junior est censé être la vie la plus amusante -- pour moi c’était le cas --, et perdre tous ses coéquipiers, ses frères comme ça, c’est dur, c’est dur de passer à autre chose, alors je vais essayer d’apporter la coupe à Humboldt et, espérons-le, faire sourire les gens », a expliqué Chandler Stephenson, qui connaissait des joueurs à bord de l’autocar.

La tradition veut que les joueurs de l'équipe gagnante amènent la coupe Stanley à domicile pendant une journée. Photo : La Presse canadienne/Jay LaPrete

D’autres joueurs et d’anciens joueurs de la LNH se joindront à lui pour célébrer cette journée consacrée au hockey, notamment au cours de parties avec les jeunes de la communauté.

Le maire de Humboldt, Rob Muench, dit que beaucoup de personnes de la communauté attendaient avec impatience cet événement.

Ce sera un bon moment réconfortant pour tout le monde ici. Rob Muench, maire de Humboldt

« Les gens sont très excités. On n’a pas l’occasion de voir très souvent la coupe Stanley. Alors avec la communauté, nous remercions Chandler de nous l’apporter », a-t-il remercié.

« Ça va nous changer les idées après ce qu’il s’est passé, ça va permettre de rassembler les membres de la communauté et de s’amuser un peu. »

Le maire de Humboldt, Rob Muench, s'est dit reconnaissant de tout le soutien qu'a reçu la communauté depuis la tragédie (archives). Photo : Radio-Canada

Le maire de Humboldt ajoute que la communauté attend avec impatience le début de la saison : « Il y a beaucoup de gens qui ont hâte que la saison commence et de voir qui vont être les joueurs. »

Le camp d’entraînement des Broncos se tiendra toute la fin de semaine.