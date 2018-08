Le comédien est décédé à l'âge de 83 ans le 15 août dernier.

La cérémonie sera animée par Marie-Thérèse Fortin, qui a notamment donné la réplique à Albert Millaire dans Mémoires vives, l'un de ses derniers rôles à la télévision.

La comédienne Marie-Thérèse Fortin Photo : Radio-Canada/Julie Mainville

Albert Millaire était une figure de premier plan et l'un des piliers du théâtre. « Dès 1965, il exerçait une présence constante au TNM, autant comme comédien que metteur en scène et collaborateur de Jean Gascon, puis comme directeur artistique adjoint de Jean‑Louis Roux », souligne-t-on par voie de communiqué.

Albert Millaire a incarné Alexandre dans la pièce de théâtre Il est une saison. Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Le TNM rappelle la longue et fructueuse carrière artistique de plus de 60 ans du comédien. « Artiste aux talents multiples, d’une envergure exceptionnelle, il nous a marqués par ses interprétations théâtrales et ses mises en scène, et par sa présence inoubliable dans de grands moments de télévision. Opéra, comédies musicales et poésie figurent aussi au nombre des arts auxquels il s’est consacré. Son implication dans le milieu artistique au sein de divers organismes resteront dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Il est une source d’inspiration pour des générations de comédiens et comédiennes. »

La famille d'Albert Millaire recevra les condoléances le 27 août prochain.