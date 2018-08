Un texte de Jean-Philippe Martin

Plusieurs mois se sont écoulés depuis ce cuisant revers de 39-17 subi contre les Mustangs de l’Université Western en grande finale canadienne.

Tous les membres de l’organisation sont maintenant tournés vers la nouvelle saison qui commence vendredi soir à Sherbrooke contre le Vert et Or.

Toutefois, Glen Constantin a encore en tête le match du 25 novembre 2017.

« On en a parlé au début du camp d’entraînement. Je ne veux pas qu’on traîne un boulet, mais je veux que les joueurs se rappellent du sentiment qu’ils ont eu après le match », dit-il.

Quand tu penses que tu en as fait assez ou que tu es au-dessus de tes affaires, pense à ce feeling-là et donnes-en un peu plus. Glen Constantin, entraîneur-chef, Rouge et Or de l'Université Laval

La déception se lit sur le visage des joueurs du Rouge et Or en finale de la Coupe Vanier 2017. Photo : Radio-Canada/Peter Power

Kean Harelimana a encore en tête le mauvais moment qu’il a passé sur le Terrain Tim Hortons de Hamilton l’automne dernier.

Ses coéquipiers de l’unité défensive et lui-même en ont eu plein les bras face à la meilleure offensive au pays.

« C’est sûr qu’on l’a mal pris, de se rendre aussi loin et de perdre en finale, raconte le secondeur. Comme défensive, on a des choses à prouver. Certains ont eu des doutes sur notre jeu, mais on est prêt à faire taire les doutes. »

La Coupe Vanier à la maison

La saison de football universitaire canadien 2018 culminera à Québec avec la présentation du match de la Coupe Vanier.

Il est donc tentant pour les joueurs du Rouge et Or de s’imaginer renouer avec la Coupe Vanier sous les applaudissements des partisans du Stade Telus-UL.

Glen Constantin est confiant que ses joueurs éviteront le piège de se projeter trop loin dans le temps et se concentreront sur le moment présent.

« On a des joueurs vétérans qui ont vécu ça ou des anciens qui vont en parler pour qu’ils comprennent qu’il ne faut pas regarder plus loin que la prochaine pratique ou du prochain match. »

Jouer selon ses standards

Avec une équipe quasi identique à celle de l’an dernier, l’entraîneur Glen Constantin a déjà une bonne idée de ce que ses joueurs peuvent offrir sur le terrain vendredi.

Pour le reste, Constantin dit avoir déjà trouvé plusieurs réponses à ses questions lors du match préparatoire de samedi dernier, une victoire de 46-3 contre l’Université Guelph.

Face au Vert et Or, une équipe en reconstruction, l’entraîneur du Rouge et Or espère simplement que son équipe jouera selon ses standards.

« Pour nous, c’est de sortir des blocs et être efficace, effectuer nos systèmes de jeu et faire le moins d’erreurs possible. On se sent prêt pour ça. Ça fait 14 jours qu’on pratique, je suis confiant qu’on va voir de belles choses. »

D'après les informations de Mikaël Roy