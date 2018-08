Environ 300 ballons prendront la route de l'Afrique d'ici un mois pour aider les communautés qui n'ont pas accès à suffisamment de matériel.

Ce ballon endommagé n'est pas percé et peut avoir une deuxième vie sur les surfaces de sable. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

En plus des ballons, le club enverra des uniformes, des souliers, des gourdes, des sacs et des casquettes cette année.

On forme des joueurs, mais on essaie aussi de leur donner des bonnes valeurs. Je pense que le partage et la générosité, c’est important. Chaque année, on fait deux ou trois collectes et on envoie ça à différents organismes , explique Maxime Pepin-Larocque, directeur général du Club de soccer de Chicoutimi.

Le directeur général du Club de soccer de Chicoutimi, Maxime Pepin-Larocque, espère transmettre de bonnes valeurs aux jeunes. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

C'est la cinquième année que le club, en collaboration avec deux clubs de la Côte-Nord, fait des dons ponctuels pour aider des jeunes dans le besoin un peu partout dans le monde.

Eux, quand ils reçoivent les équipements, c’est le party. Ils font un gros tournoi parce qu’on envoie bien sûr des kits d’uniformes, ils font des équipes avec ça, des événements, c’est très festif, ils distribuent ça. Ils nous envoient des photos de ça , ajoute Maxime Pepin-Larocque.

Au fil des ans, des jeunes du Burkina Faso, du Bénin, du Gabon, du Burundi, de la Côte-d'Ivoire et d'Haïti ont notamment reçu de l'équipement de soccer.