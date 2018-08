Le père d'une fille de 6 ans a diffusé le nom complet, le profil Facebook et d’autres informations sur l’homme qu’il accuse d’avoir tenté d’enlever son enfant dans un magasin près de North Battleford en Saskatchewan.

De nombreuses réactions déclenchées par cette publication sont violentes, certaines appelant au meurtre de l’homme. Les quelques personnes décrivant l’homme comme une personne gentille et douce, ainsi que celles appelant à la vérification des faits se sont vues reprocher de défendre un pédophile.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) affirme que toutes les personnes concernées se mettent en danger avec ce type de publication provocatrice. Dans le cas présent, elle dit n'avoir pas de trace d’un appel à la GRC, ni de preuve du crime présumé.

Des publications comme celles-ci peuvent ruiner des vies, déplore le caporal Rob King. Il rappelle que les auteurs des publications et des commentaires peuvent faire face à des accusations.

On dirait que les gens pensent qu’ils peuvent se cacher derrière leur clavier et un hashtag. Rob King, caporal à la Gendarmerie royale du Canada

« Il semble que tout le monde peut dire n’importe quoi sans que ça ait d’importance », renchérit le caporal, « mais ces choses sont importantes ».

Le double tranchant des réseaux sociaux

Pour le consultant en réseaux sociaux Tyler Babiy, beaucoup de personnes ne comprennent pas que ces commentaires peuvent être préjudiciables et permanents.

Vous devriez vraiment vous renseigner avant de croire quelque chose. Tyler Babiy, consultant en réseaux sociaux

Tyler Babiy reconnait cependant que les réseaux sociaux ont permis à certaines personnes de se faire entendre. Selon lui, ils ont aussi amené une plus grande transparence et responsabilité à la police, au gouvernement et aux entreprises.

Pour le consultant, il est devenu plus important que jamais de faire preuve de réflexion par rapport aux « fausses nouvelles » et des accusations non confirmées.

Le monde serait vraiment meilleur si les gens arrêtaient de faire ce genre de choses. Rob King, caporal à la Gendarmerie royale du Canada

Rob King rappelle qu’en cas de problème, ou si une personne est convaincue que quelqu’un a commis un acte criminel, il vaut mieux le signaler à la police plutôt que de tenter de régler le problème soi-même. « La personne pourrait être totalement innocente », insiste le caporal.