La FIQ croit que les heures supplémentaires obligatoires imposées par les dirigeants du CIUSSS Mauricie-et-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) mettent en péril la sécurité des patients du CHSLD Frederick-George-Heriot de Drummondville.

À lire aussi : 32 millions $ pour des heures supplémentaires au CIUSSS MCQ

L'organisation qui représente plus de 5000 travailleurs, dont des infirmières et des inhalothérapeutes, affirme que 138 quarts de travail en heures supplémentaires obligatoires ont été effectués dans ce CHSLD entre le 19 juin et le 19 août 2018.

Plus on fait de temps supplémentaire obligatoire, plus les risques d'erreurs sont élevés et moins on est présents et aptes à donner des soins sécuritaires à la population. Brigitte Roy, vice-présidente régionale de la FIQ

La FIQ avance qu'il manquait parfois jusqu'à 39 employés dans différents départements lors de fins de semaine durant cette période.

C'est inacceptable. On a des gens qui arrivent en pleurs à tous les jours au bureau. On a des gens en congé de maladie en raison de la situation qui persiste. Les employés essayent de donner le meilleur service aux bénéficiares et c'est très difficile présentement. Nathalie Perron, présidente de la FIQ de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Le CIUSSS MCQ assure toutefois que la santé et la sécurité des employés et des bénéficiaires ne sont pas compromises.

Je n'ai aucune information me permettant de croire qu'on a mis en péril la sécurité et la qualité des soins offerts, notamment au CHSLD Frederick-George-Heriot , affirme le directeur des ressources humaines du CIUSSS MCQ, Louis Brunelle.

L'enjeu des ressources humaines reste néanmoins entier, selon les dirigeants du CIUSSS MCQ. Ils disent vouloir minimiser au maximum le recours aux heures supplémentaires obligatoires.

Les syndiqués croient qu'une meilleure stabilité dans les équipes de travail et la fin de la précarité des emplois constituent une partie de la solution. Les dirigeants du CIUSSS disent partager cette vision et invitent le syndicat à poursuivre le dialogue.