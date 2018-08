Présenté à SIGGRAPH 2018, un congrès sur les médias interactifs et l’animation par ordinateur à Vancouver, le Simulative Emotional Expression Robot (SEER) a fait tourner beaucoup de têtes… dont la sienne.

Ce robot est capable de détecter quand une personne s’approche de lui et de réagir en conséquence. Ses grands yeux et son visage enfantin s’animent alors pour tenter d’imiter le plus fidèlement possible les expressions de la personne en face de lui.

Pour lui donner un air plus attachant, son créateur l’a même doté de la faculté de suivre son partenaire des yeux.

Ces actions sont particulièrement difficiles à accomplir de façon convaincante pour un robot, puisqu’un ordinateur doit effectuer énormément de calculs en temps réel pour que l’imitation soit réussie. Cela nécessite qu’il ait été entraîné à effectuer une reconnaissance faciale assez détaillée pour différencier les nuances dans les différentes expressions humaines.

Le résultat est un robot qui donne l’impression d’être empathique, un effet recherché par les géants de la technologie avec leurs assistants virtuels. Ceux-ci peuvent déjà saluer, raconter des blagues et émettre toutes sortes de commentaires surprenants, mais ils restent enfermés dans des appareils qui n’ont rien d’humain.

Un robot comme le SEER pourrait leur permettre de réduire la distance émotionnelle entre les humains et les machines… pour le meilleur et pour le pire.