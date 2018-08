Un texte de Marie Isabelle Rochon

De la nourriture et des produits artisanaux étaient étalés sur les tables pendant que des musiciens basques divertissaient les passants lors de la première édition du marché fermier de Plaisance, à Terre-Neuve.

Rachel Connors, la présidente de l’association française de Plaisance a travaillé plus de trois mois avec son association ainsi qu’avec Jennifer Power, une résidente de Plaisance, pour mettre en place ce marché. Elle est fière du résultat de cette première journée. Ce genre d’évènement permettrait, selon elle, de soutenir l'économie locale et d’augmenter l’accès à des légumes frais.

Les commerçants qui ont loué une table lors de cette journée ont aussi apprécié leur expérience et réalisé de bonnes ventes. Les gens me disent qu'ils achètent tout le temps notre miel et qu'ils sont contents de nous voir. D'autres découvrent notre miel pour la première fois. Ça se passe très bien , explique Marie Marshall, une des commerçantes du marché fermier de Plaisance.

Le plus gros défi demeure néanmoins de convaincre la ville de Plaisance de la tenue d’un tel évènement. Nous n’avons pas eu assez de soutien de la ville , relate Rachelle Connors. Elle espère malgré tout obtenir l’approbation pour la construction de 10 kiosques permanents pour le marché fermier.

Ils sont intéressés, ils veulent voir qu'est-ce qu'ils se passent. On a semé une graine, ça va continuer. Rachelle Connors, Présidente de l’association française de Plaisance

La date du prochain marché fermier demeure indéterminée, mais la présidente de l’association française voudrait que l'expérience se poursuive sur une base régulière.