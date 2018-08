« C’est l'occasion pour les gens d'en apprendre un peu plus sur la terre et notre relation avec elle », raconte Dan Thomas, un aîné de la Première Nation Sagkeeng, qui a servi de guide au groupe de 30 personnes qui ont participé à cette expérience terrain mercredi.

Selon les aînés, le site de Bannock Point est le point de départ de l’histoire de la création telle que vue par les Anichinabés. La région est également décrite comme le cœur de l’île de la Tortue, ainsi que les Anichinabés nomment le continent nord-américain.

Il y a des milliers d'années, des Autochtones ont disposé des pierres sur le site pour leur donner la forme de tortues, poissons, serpents et autres animaux ayant une signification spirituelle pour les Anichinabés.

La visite des pétroformes était menée dans le cadre d’un colloque portant sur l’éducation à la terre du peuple anichinabé, mis sur pied par l’Organisation des chefs du Sud à Winnipeg.

Comment éduquer à la terre?

L'objectif du colloque est de rassembler des peuples autochtones de tout le pays pour échanger et partager des idées sur la façon de prodiguer à des étudiants autochtones des enseignements portant sur la terre.

Dan Thomas dit qu'il est important que les gens quittent la ville pour apprendre ce que la nature peut offrir.

« Nous obtenons tout de la terre, ajoute-t-il. Nous obtenons de la terre notre langue; nous obtenons nos noms. Nous y sommes connectés de toutes les manières », soutient-il.

La tournée de Bannock Point figure parmi quatre excursions qui ont eu lieu cette semaine, les autres s'étant déroulées dans les Premières Nations de Brokenhead, Roseau River et Peguis.

Apprendre des autres Nations

L'enseignant cri Josie Cox fait partie d'un groupe qui a voyagé de Chisasibi, dans le nord du Québec, pour assister au colloque.

Josie Cox, à gauche, et Dan Thomas, à droite, sont tous deux des gardiens du savoir dans leur communauté. Photo : Radio-Canada/Lenard Monkman

Il affirme que la culture autochtone est bien vivante dans sa communauté, mais il craint de perdre la langue.

« Nous parlons beaucoup l'anglais et nous voulons renverser la situation, déclare l’enseignant. Je suis intéressé à voir comment les autres nations font pour y parvenir. »

Sortir de la classe

Natalie Daniels, agente de liaison des Services à l'enfance et à la famille pour l’Organisation des chefs du Sud, rappelle qu'il est bon de se libérer des distractions liées à la vie urbaine et de pouvoir apprendre directement des aînés.

Selon Natalie Daniels, l'éducation à la terre a des avantages par rapport à ce qu'on peut faire en classe. Photo : Radio-Canada/Lenard Monkman

« Venir ici pour apprendre qui vous êtes et qui sont les Anichinabés, et l'entendre dans la langue des Anichinabés, ça amène ailleurs, dit-elle. On apprend autrement. Ce n'est pas comme de lire un livre. »