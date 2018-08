Le dramaturge Steve Galluccio a révélé cette nouvelle, jeudi, lors d’une entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle du 15/18. « Ça pourrait probablement aller à Broadway [à New York], mais pour l’instant, il y a cette première en août 2019 », a-t-il indiqué.

L'auteur et scénariste Steve Galluccio Photo : Radio-Canada/Hamza Abouelouafaa

Succès entré dans l’histoire théâtrale canadienne avec plus de 100 000 spectateurs à Toronto et à Montréal, la pièce avait été traduite en français par Michel Tremblay. Cette version avait été présentée une première fois au Théâtre Jean-Duceppe en 2000, avant d'y revenir en 2002.

L'histoire raconte la vie d'immigrants italiens, Gino et Maria, qui se réjouissent d’apprendre que leur fils, Angelo, est amoureux, avant d'apprendre qu’il file le parfait bonheur avec un autre garçon, Nino. C'est le branle-bas de combat dans les deux familles pour les remettre sur ce qu'elles pensent être le droit chemin. Un sujet sérieux traité avec beaucoup d'humour.

En 2003, Steve Galluccio a coécrit l’adaptation cinématographique de sa pièce avec Émile Gaudreault, qui a réalisé le film. Mambo Italiano mettait en vedette Ginette Reno, Paul Sorvino, Sophie Lorain, Luke Kirby, Peter Miller, Claudia Ferri et Pierrette Robitaille.

L'histoire se déroulera au New Jersey

Dans l'adaptation américaine, on suivra toujours l’histoire de Maria et Gino Barbieri, qui tentent de garder à flot leur restaurant relocalisé pour l’occasion à Hammonton, au New Jersey. Tout va plus mal lorsque leurs enfants, Angelo et Anna, décident de quitter la maison familiale et, pire encore, sans être mariés. « Il n’y a qu’un moyen de quitter un foyer italien : mort ou marié », peut-on lire dans la description du spectacle.

La musique est signée par James Olmstead et les paroles sont d’Omri Schein. Produite par Tom Polum et Jean Cheever, la comédie musicale est décrite comme un divertissement familial et un juste mélange de Mariage à la grecque et d’Un violon sur le toit.

Ce nouveau Mambo italiano sera présenté du 8 août au 29 septembre 2019.