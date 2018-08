Un texte d’Angie Landry et Marie-Hélène Paquin

L’organisation en a fait l’annonce lors d’un point de presse jeudi après-midi.

Le film de Marc Bisaillon, inspiré de faits réels, propose une trame narrative basée sur les principes du suspense psychologique. Il est le troisième volet d'une trilogie, suivant La lâcheté et La vérité.

Alex, interprété par Pierre-Luc Lafontaine, un introverti de nature, quitte subitement sans avertir ses proches pour aller rejoindre son père dans le Maine, aux États-Unis.

La quête d’Alex, articulée autour d'un registre d’agresseurs sexuels, le mènera à commettre un geste meurtrier. Sa mère, interprétée par Fanny Mallette, accompagnée de son mari, parcourra les kilomètres dévalés par Alex pour tenter de comprendre les motifs de la « folie meurtrière » qui s’est emparée du jeune homme.

Selon le président du Festival, Jacques Matte, le FCIAT propose ainsi aux festivaliers une ouverture dotée d’un film « puissant ».

Un retour aux sources pour Fanny Mallette

De passage en Abitibi-Témiscamingue, la comédienne Fanny Mallette décrit le film comme étant inspiré de faits vécus [...] mais avec quand même une partie de fiction, parce qu'il n'y a aucun témoin de ce qui se passait entre ce garçon-là et les autres personnes, ses amis, son père et tout .

Fanny Mallette incarne une mère dans ce suspense psychologique de Marc Bisaillon Photo : Radio-Canada

Pour Fanny Mallette, le fait de jouer dans un film inspiré d'un fait vécu fait en sorte que le comédien ne peut remettre en question les choix de son personnage. Parfois, ça peut arriver! En plus, j'ai rencontré la vraie mère, qui est est venue sur le plateau. J'ai trouvé ça touchant et déstabilisant. Il a fallu que, dans mon cerveau, je fasse des petits compartiments et que je me concentre sur mon travail d'actrice et que je me dissocie de cette femme-là , raconte-t-elle.

Fanny Mallette, qui sera présente au festival, y sera pour la deuxième fois. J'aime beaucoup aller dans les festivals, parce que souvent on est là pour expliquer notre démarche, parler de comment ça s'est passé , indique-t-elle.

La première fois qu'elle est venue au Festival du cinéma international, c'était pour son tout premier film, Les muses orphelines. J'étais très nerveuse, parce que j'avais vu juste un pré-montage du film et j'étais sûre que j'allais me faire descendre par la critique, j'étais sûre que j'étais très mauvaise! J'étais venue ici la peur au ventre et finalement tout s'est bien passé. On a eu une longue ovation, j'étais euphorique quand je suis venue , se souvient-elle.

La culture anichinabée en lumière

C’est une création de l’artiste algonquin Frank Polson, de la communauté de Long Point First Nation, au Témiscamingue, qui trône sur la nouvelle affiche du Festival.

Reconnu au-delà des frontières du Québec, l’artiste a su remettre à l’avant-plan l’emblème de l’orignal dans un style qui lui est propre. Longtemps utilisé sur les nombreuses affiches mises en valeur à travers les différentes éditions, l’orignal est illustré dans un éventail de couleurs qui rappellent l’automne, tout en conservant un style qui respecte les traditions anichinabées.

L'affiche du 37e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue est une réalisation de Frank Polson, artiste de Winneway. Photo : gracieuseté Festival du cinéma international

Si l’automne est privilégié par les chasseurs de la région, elle est aussi celle qui rime avec la venue des festivaliers du FCIAT.

Le rire pour sceller la 37e édition

La soirée de clôture du Festival sera marquée par la comédie française En liberté!, qui sera présentée en première nord-américaine ici-même en Abitibi-Témiscamingue.

Le film, qui relate dans un ton burlesque le récit d’Yvonne, une inspectrice de police, met en scène les péripéties de la jeune femme, déterminée à faire la lumière sur les mensonges de son défunt mari.

Le long métrage a d’ailleurs fait partie de la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes.