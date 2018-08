Un texte de Jérôme Labbé



C’est aux abords de la magnifique rivière Richelieu que le PQ s’est officiellement lancé dans la course, jeudi avant-midi, tout de suite après le déclenchement de la campagne par le premier ministre Philippe Couillard.



Car c’est à Mont-Saint-Hilaire et non à Québec – comme le veut la tradition –, que le parti indépendantiste a souhaité donner le coup d’envoi de sa campagne. C'est la première fois en au moins 20 ans que le PQ ne démarre pas sa caravane à Québec.



« Vous aurez remarqué qu’on commence aujourd’hui dans Borduas, un comté qui est pour l’instant caquiste, a souligné M. Lisée. Ensuite, on va aller dans d’autres comtés qui sont pour l’instant représentés par les libéraux ou par la CAQ; on va faire des passages demain dans des circonscriptions qui sont représentées par Québec solidaire… Nous sommes à l’offensive. Nous sommes dans cette campagne pour gagner, parce que ne pas gagner, c’est remettre les clefs du Québec aux libéraux, qui ont déjà beaucoup déçu, ou à la CAQ, qui s’apprête à décevoir les Québécois en leur disant des choses qui ne tiennent pas debout. »



« Et puis, on est en territoire patriote », a ajouté la vice-chef du parti, Véronique Hivon, recueillant ainsi les applaudissements des quelques dizaines de militants qui s’étaient déplacés pour l’événement.

À gauche, Cédric Gagnon-Ducharme, candidat péquiste dans Borduas, et à droite, Dave Turcotte, député sortant de Saint-Jean, aussi du PQ. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

Tous les candidats du parti en Montérégie étaient présents, y compris Cédric Gagnon-Ducharme, qui a remporté l’investiture locale en juin dernier. L’avocat de 36 ans espère ravir Borduas au caquiste Simon Jolin-Barrette, qui a gagné l’élection avec seulement 99 voix d’avance sur l’ex-ministre péquiste Pierre Duchesne, en 2014.



« C’est un candidat d’envergure nationale », a fait valoir Jean-François Meilleur, un militant. « Sinon, Jean-François Lisée ne serait pas ici, c’est sûr! »



L’itinéraire de la caravane péquiste prévoyait ensuite des arrêts dans trois autres circonscriptions jugées « prenables » par le parti, soit Maurice-Richard (anciennement Crémazie, dans le nord de Montréal), Masson (une circonscription caquiste de Lanaudière) et Prévost (une ancienne circonscription qui a cessé d'exister en 2012, mais qui sera créée à nouveau cette année).

« Il faut bien commencer quelque part et toutes les régions nous tiennent à cœur, mais en ce début de campagne, nous avons des propositions qui visent tout particulièrement les familles, et ces régions s’y prêtaient bien », a résumé Mathieu Lavigne, attaché de presse pour le Parti québécois.

Québec abandonné?

C’est pourtant dans la capitale québécoise que se lancent habituellement les campagnes électorales. Et puis c’est à partir de Québec que les caravanes libérales et caquistes se sont élancées jeudi. Le PQ aurait-il fait une croix sur la région de la Capitale-Nationale?

« C’est un signal, c’est un choix délibéré pour dire que le Parti québécois veut prendre des comtés », a répété Jean-François Lisée, jeudi.

« Et puis nous étions à Québec il y a deux jours », lors du dévoilement de l’autobus de campagne du PQ, a ajouté Mme Hivon. « Alors non, Québec n’est pas négligée du tout ».

La vice-chef du PQ, Véronique Hivon, entourée de son chef, Jean-François Lisée, et des candidats péquistes de la Montérégie. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

Le PQ, qui n’a remporté qu’un seul siège dans la région de Québec aux élections de 2014, devra batailler ferme cette année pour le conserver; la lutte s’annonce chaude entre sa candidate Diane Lavallée, qui souhaite succéder à Agnès Maltais, Svetlana Solomykina (CAQ), Florent Tanlet (PLQ) et Catherine Dorion (Québec solidaire).

La bataille du 450

Réuni avec M. Lisée et Mme Hivon jeudi après-midi pour discuter de stratégie dans un restaurant de Mascouche, le député de Terrebonne, Mathieu Traversy, a évoqué les défis qui attendent son parti, menacé par la CAQ tant sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud.

« On sent qu’on a un potentiel de croissance », a-t-il pudiquement admis à propos des batailles qui se profilent dans Lanaudière et ailleurs. M. Traversy devra d'ailleurs en mener une dans sa propre circonscription, notamment contre l'homme d'affaires et candidat caquiste, Pierre Fitzgibbon.

Cela étant dit, aucun député sortant interrogé par Radio-Canada jeudi n’a voulu admettre qu’il était en danger de ne pas être réélu.

« Je n’ai même pas encore d’adversaire! » s’est exclamé Alain Therrien, député sortant de Sanguinet, soulignant que la CAQ n’avait pas encore choisi son candidat dans la circonscription.

Le député sortant de Sanguinet, Alain Therrien. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

Officiellement, donc, le PQ espère faire un certain nombre de gains dans le 450, comme dans Prévost, où se présente l’ex-candidat à la chefferie Paul Saint-Pierre-Plamondon, et dans Saint-Hyacinthe, où l’ex-ministre Daniel Breton tente un retour en politique.