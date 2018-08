Un texte de Louis Gagné

L’homme de 26 ans a quitté son domicile de L’Ancienne-Lorette dans la nuit de samedi à dimanche. Il s’est rendu dans une station-service située près de chez lui pour faire le plein d’essence et acheter une cruche d’eau.

Son véhicule, une Hyundai Accent 2012 de couleur bleue immatriculée FNA 2232, a été aperçu vers 5 h 45, dimanche, sur l’autoroute 73 Sud, en direction de la Beauce. Les proches de Jean-Michel Fortin affirment n’avoir aucune idée de l’endroit où il peut se trouver.

« Il n’y avait rien à la maison. On a trouvé son passeport, donc il n’est pas aux États-Unis, ça, c’est certain. On n’a pas d’indice. C’est ça qui est difficile présentement. On ne sait pas où aller », confie la sœur de Jean-Michel, Andréanne, en entrevue à Radio-Canada.

Jean-Michel Fortin possède Hyundai Accent 2012 de couleur bleue immatriculée FNA 2232. Photo : SPVQ

État dépressif

Jean-Michel Fortin et sa conjointe sont les parents d’une fillette de deux ans et demi et attendent leur deuxième enfant. La disparition du jeune père est d’autant plus préoccupante, souligne sa sœur, qu’il « n’allait pas très, très bien » depuis quelque temps.

« Jean-Michel, présentement, était dans un état dépressif [et] ce n’est vraiment pas son genre de disparaître comme ça. C’est pour ça qu’on est très inquiets et qu’on demande l’aide de la population pour nous aider à le retrouver », mentionne-t-elle.

Probablement qu’il était vraiment, vraiment à bout pour tilter comme ça puis décider qu’il partait. Andréanne Fortin, sœur de Jean-Michel

Jean-Michel Fortin, 26 ans Photo : SPVQ

Appel à témoins

Andréanne Fortin invite toute personne qui aurait aperçu son frère depuis sa disparition ou qui détiendrait des informations permettant de le retrouver à composer immédiatement le 911.

« Si vous voyez une auto comme [la sienne] passer, contactez les policiers, même si vous n’êtes pas certains. Ils vont s’empresser d’aller voir […] On est mieux d’aller voir puis que ça ne soit pas lui que de ne pas y aller du tout », fait-elle valoir.

Mme Fortin est reconnaissante envers toutes les personnes qui l’ont contactée sur les réseaux sociaux pour lui transmettre des renseignements, mais tient à rappeler que les policiers sont les mieux placés pour procéder aux vérifications.

« On en veut des informations, mais nous, on ne peut pas débarquer au Tim Hortons puis demander les caméras. Ça doit se faire par les enquêteurs. C’est eux qu’il faut contacter », insiste la sœur du disparu.