L'entreprise d'alimentation Whyte's a été fondée dans les années 70 et est une entreprise qui est chef de file dans la préparation manufacturière d'aliments et d'importation.

L'annonce a été faite jeudi avant-midi à Wallaceburg en Ontario, dans l'une des usines de l'entreprise.

De ces millions, 15,6 millions de dollars seront investis à Wallaceburg afin d'y installer une nouvelle usine dans un bâtiment que la compagnie a acquis.

La nouvelle usine des aliments Whyte mesure 150 000 pieds carrés et comprendra de l'équipement à la fine pointe de la technologie.

Les rénovations de l'usine de préparation d'aliments marinés sont déjà en cours de route. La grande ouverture est prévue en automne 2019.

Selon l'entreprise, presque 100 nouveaux emplois seront créés dans le comté de Chatham-Kent.

Karine Leclerc, directrice des ressources humaines pour Whyte's, explique pourquoi l'entreprise originaire du Québec a choisi de s'installer en Ontario.